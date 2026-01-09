Про це пише 24 Канал з посиланням на видання "20 хвилин".

Чи треба "рятувати" лебедів на кризі?

Орнітолог та викладач Вінницького педуніверситету Олександр Матвійчук розповідав, що здоровий лебідь ніколи не примерзає до льоду. За його словами, птахи чудово переносять низькі температури.

Жодному птаху не страшні морози, їх лякає лише голод. Але лебеді самі знайдуть корм, а якщо водойма повністю замерзне – вони просто перелетять на іншу ділянку,

– зазначає науковець.

Бажання нагодувати пернатих батоном може закінчитися погано. Постійна підгодівля відучує птахів добувати їжу самостійно і змушує їх залишатися на місці замість того, щоб відлітати у вирій. По-друге, хліб шкідливий для травлення лебедів.

Ветеринари вказують, що якщо ви вирішили підгодувати птахів у екстремальні морози, використовуйте лише цільне зерно (овес, кукурудзу чи пшеницю). Водночас слід пам’ятати: одному лебедю вистачає кілограма зерна на 3 доби.

Лебедів не потрібно "рятувати", якщо вони просто сидять на кризі, адже здоровий птах не примерзне до льоду. Якщо вони не відлітають, це означає, що водойма не замерзла повністю і птахи мають доступ до їжі — водних рослин, рапсу чи озимини.

Рятувальники ДСНС кажуть, що допомога необхідна лише тоді, коли є видимі пошкодження:

якщо птах травмований, має вивихнуте крило, кров,

обмерзле пір’я,

якщо він нерухомий і не реагує на навколишнє середовище.

Отже, перш ніж викликати рятувальників, варто переконатися, що лебідь справді потребує допомоги, а не просто відпочиває на зимовій водоймі,

– йдеться в повідомленні.

