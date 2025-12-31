24 Канал з посиланням на the champagne company та glassofbubbly розповість факти про шампанське, про які багато хто міг не чути.
Дивіться також 5 небанальних подарунків на Новий рік, які запам'ятаються надовго
Що слід знати про шампанське?
Шампанське давно стало не просто напоєм, а справжнім символом святкової магії. За його бульбашками та характерним "пострілом" пробки ховається безліч захопливих історій і деталей, які роблять цей напій унікальним.
- Мільйони бульбашок. Стандартна пляшка шампанського (750 мілілітрів) містить близько 49 мільйонів бульбашок. За даними вченого Білла Лембека, у келиху шампанського міститься приблизно до 9,8 мільйона.
- Швидкість пробки. Пробка від шампанського може вилітати зі швидкістю до 24, 8 миль за годину і це пов'язано з тим, що шампанське перебуває під великим тиском, який виштовхує корок, коли знімається дротяна клітка. Завжди спрямовуйте пляшку подалі від людей і крихких предметів – тиск усередині надзвичайно сильний.
- Рекорд польоту пробки. Найдовший зафіксований політ пробки становить 177 футів. Рекорд Гіннеса встановив Генріх Медікус у 1988 році на виноробні Woodbury Vineyards у Нью-Йорку.
Пляшка шампанського містить мільйони бульбашок / Фото Unsplash (Luwadlin Bosman)
- Найстаріші пляшки. У 2010 році дайвери знайшли на дні Балтійського моря уламки корабля з близько 30 пляшками шампанського. Вважається, що пляшки, які добре збереглися, були виготовлені між 1782 і 1788 роками.
- Ванна з шампанського. Мерилін Монро одного разу прийняла ванну з шампанським. Вона використала 350 пляшок, щоб наповнити свою ванну.
- Найвища вежа шампанського була заввишки понад 8 метрів. Це сталося в 2022 році, коли ретельно склали келихи у формі піраміди, забезпечуючи ідеальний баланс кожного з них.
- Наполеон Бонапарт започаткував традицію шампанського сабражу. У фільмах ви могли бачити, як хтось розрізає пляшку шампанського шпагою. Це називається сабраж, і воно сягає часів Наполеона Бонапарта, коли його солдати святкували перемоги, розрізаючи горловину пляшок шаблями.
- Найдорожче шампанське у світі коштує понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Це була лімітована пляшка Goût de Diamants ("Смак діамантів") з етикеткою у формі діаманта з білого золота та 19-каратним діамантом у центрі.
- Є Всесвітній день шампанського. Щороку в четверту п'ятницю жовтня світ відзначає Всесвітній день шампанського.
Які страви можна приготувати на Новий рік?
Новий рік – чудова нагода зібратися з близькими людьми, посидіти за столом і насолодитися теплою компанією друзів. Для такого свята завжди хочеться приготувати щось оригінальне, незвичайне та по-справжньому святкове.
У 2026 році ми зустрінемо рік Червоного Вогняного Коня. Щоб "задобрити" його та привернути удачу, варто врахувати деякі речі під час планування новорічного меню.
Які незвичайні страви можна приготувати на Новий рік 2026, читайте в матеріалі 24 Каналу.