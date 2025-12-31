24 Канал з посиланням на the champagne company та glassofbubbly розповість факти про шампанське, про які багато хто міг не чути.

Дивіться також 5 небанальних подарунків на Новий рік, які запам'ятаються надовго

Що слід знати про шампанське?

Шампанське давно стало не просто напоєм, а справжнім символом святкової магії. За його бульбашками та характерним "пострілом" пробки ховається безліч захопливих історій і деталей, які роблять цей напій унікальним.

Мільйони бульбашок . Стандартна пляшка шампанського (750 мілілітрів) містить близько 49 мільйонів бульбашок. За даними вченого Білла Лембека, у келиху шампанського міститься приблизно до 9,8 мільйона.

. Стандартна пляшка шампанського (750 мілілітрів) містить близько 49 мільйонів бульбашок. За даними вченого Білла Лембека, у келиху шампанського міститься приблизно до 9,8 мільйона. Швидкість пробки. Пробка від шампанського може вилітати зі швидкістю до 24, 8 миль за годину і це пов'язано з тим, що шампанське перебуває під великим тиском, який виштовхує корок, коли знімається дротяна клітка. Завжди спрямовуйте пляшку подалі від людей і крихких предметів – тиск усередині надзвичайно сильний.

Пробка від шампанського може вилітати зі швидкістю до 24, 8 миль за годину і це пов'язано з тим, що шампанське перебуває під великим тиском, який виштовхує корок, коли знімається дротяна клітка. Завжди спрямовуйте пляшку подалі від людей і крихких предметів – тиск усередині надзвичайно сильний. Рекорд польоту пробки. Найдовший зафіксований політ пробки становить 177 футів. Рекорд Гіннеса встановив Генріх Медікус у 1988 році на виноробні Woodbury Vineyards у Нью-Йорку.



Пляшка шампанського містить мільйони бульбашок / Фото Unsplash (Luwadlin Bosman)

Найстаріші пляшки. У 2010 році дайвери знайшли на дні Балтійського моря уламки корабля з близько 30 пляшками шампанського. Вважається, що пляшки, які добре збереглися, були виготовлені між 1782 і 1788 роками.

У 2010 році дайвери знайшли на дні Балтійського моря уламки корабля з близько 30 пляшками шампанського. Вважається, що пляшки, які добре збереглися, були виготовлені між 1782 і 1788 роками. Ванна з шампанського. Мерилін Монро одного разу прийняла ванну з шампанським. Вона використала 350 пляшок, щоб наповнити свою ванну.

Мерилін Монро одного разу прийняла ванну з шампанським. Вона використала 350 пляшок, щоб наповнити свою ванну. Найвища вежа шампанського була заввишки понад 8 метрів. Це сталося в 2022 році, коли ретельно склали келихи у формі піраміди, забезпечуючи ідеальний баланс кожного з них.

була заввишки понад 8 метрів. Це сталося в 2022 році, коли ретельно склали келихи у формі піраміди, забезпечуючи ідеальний баланс кожного з них. Наполеон Бонапарт започаткував традицію шампанського сабражу . У фільмах ви могли бачити, як хтось розрізає пляшку шампанського шпагою. Це називається сабраж, і воно сягає часів Наполеона Бонапарта, коли його солдати святкували перемоги, розрізаючи горловину пляшок шаблями.

. У фільмах ви могли бачити, як хтось розрізає пляшку шампанського шпагою. Це називається сабраж, і воно сягає часів Наполеона Бонапарта, коли його солдати святкували перемоги, розрізаючи горловину пляшок шаблями. Найдорожче шампанське у світі коштує понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Це була лімітована пляшка Goût de Diamants ("Смак діамантів") з етикеткою у формі діаманта з білого золота та 19-каратним діамантом у центрі.

коштує понад 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Це була лімітована пляшка Goût de Diamants ("Смак діамантів") з етикеткою у формі діаманта з білого золота та 19-каратним діамантом у центрі. Є Всесвітній день шампанського. Щороку в четверту п'ятницю жовтня світ відзначає Всесвітній день шампанського.

Які страви можна приготувати на Новий рік?