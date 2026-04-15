Однією з таких гаївок є усім відома "Подоляночка". Її наприкінці XIX століття знайшла на Волині Леся Українка, яка майже усе своє життя збирала та записувала фольклор, повідомляє BBC.

Цікаво Від Канади до нині окупованих міст: які великодні рекорди встановили українці

Що приховує "Подоляночка"?

Дослідники традиційно пов'язують цю гаївку з міфічними весняними обрядами, що символізують воскресіння природи. Однак у пісні є й інший глибинний зміст: дорослішання дівчаток, початок їхнього дівування, яке через якийсь час має закінчитися шлюбом.

В Україні здавна існувала традиція дівочої та парубочої громад. Вони готували свята та проводили обряди, зокрема, на Великдень. Склад таких громад з року в рік змінювався. Також існували тут свої вибори, старости, умови вступу та правила поведінки. Восени старші члени громад одружувалися, переходили у статус дорослих, а навесні набирали нових членів з дітвори, що увійшла у старший підлітковий вік.

Хоровод "Подоляночка" є піснею-ініціацією під час вступу до дівочої громади. Тобто обрядом переходу, що символізує зміну соціального статусу та вікової категорії.

Дівчатка мали вчити пісні, хороводи, танці, готувати обрядові речі, бо громадам потрібна була свіжа кров, нові члени. Тож старші дівчата відкривали своє коло для менших – тих, які починали дівувати свій перший рік.

Українська народна пісня "Подоляночка": слухайте онлайн

Як "піддівочка" в Україні ставала дівчиною?

Дівування – це час, який дівчина проводила у пошуках своєї пари та готувала придане. А завершувався цей період одруженням. Саме у цей час дівчинка починала носити вінок як символ, що вона стоїть на межі, в очікуванні нового статусу – заміжньої жінки. Вінок мав дуже важливу магічну функцію: він позначає межу між світами, живими та мертвими, початком і кінцем. Саме тому після одруження вінок дівчата вже не одягали.

Взимку діти рідко виходили з хати – не на всіх вистачало одягу та взуття, а для дівчаток завжди було багато хатньої роботи. Тож восени в хату могла зайти "піддівочка", як казали в народі, а вийти з хати навесні вже дівочка. І вона з нетерпінням чекала на можливість стати до хороводу зі старшими дівчатами.

Цікаво, що хлопців у хоровод не пускали, оскільки там творилася своя, дівоча магія. Натомість хлопці більше бешкетували: вигадували свої приспіви та перекрикували дівчат, розповідаючи, які у Подоляночки "криві ніжки" та "булькаті очі". Але коло не чіпали, як це відбувається в інших молодіжних ігрових обрядах.

Який секрет містить у собі текст гаївки?

Упродовж всього свого існування текст "Подоляночки" залежно від регіону змінювався. Але завдяки певним символам ми можемо зрозуміти глибинний зміст цього обряду – готувати дівчинку-дитину до переходу у статус дівчини-нареченої.

Десь тут була Подоляночка,

Десь тут була молодесенька

Тут вона сіла, тут вона впала,