Ушуая розкинулася на самому південному краю Південної Америки та лежить на острові Вогняна Земля. Чим особливе це місце та як зараз воно живе – докладніше розповість 24 Канал.

До теми Вітер швидший за авто та хвилі, як 8-поверховий будинок: де найсмертоносніше місце на Землі

Чим вражає Ушуая?

Ушуая – це вже фактично Антарктида, адже до крижаного континенту звідси – менш як 1 тисяча кілометрів. Крім того, навколо переважає антарктична природа – Анди, лагуни, острови з пінгвінами та морськими левами, незаймані ліси, болота Вогняної Землі та пейзажі льодовикових долин. Також, як на найпівнічніших точках планети, влітку тут майже не сідає сонце.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! З 11 травня по 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Це містечко є частиною такого географічного регіону, як Патагонія. А від Південної Америки Вогняну Землю, де лежить Ушуая, відділяє Магелланова протока. Що цікаво, цей острів ділять між собою Аргентина та Чилі. Сама Ушуая – на аргентинській частині. Натомість чилійська територія фактично не заселена: це майже суцільна Антарктика, вкрита горами та льодовиками, повідомляє Andy Travel Club.

Ушуаю омивають холодні води протоки Бігль. До самого міста деколи запливають морські леви, які люблять собі полежати прямо на його вулицях. Однак решту цікавих тварин – пінгвінів, бакланів, китів і навіть дельфінів – можна побачити на сусідніх островах.



Морський лев на вулицях Ушуаї / Скриншот відео

Ще одна особливість Ушуаї – біля неї закінчуються Анди. Це єдине аргентинське місто, розташоване "по той бік Анд", тобто з лівого боку. Водночас решта Аргентини лежить праворуч від гір. Крім того, Ушуая – єдине аргентинське місто, розташоване на березі Тихого океану, а не Атлантичного, як уся країна.

І не дарма Ушуаю називають воротами в Антарктиду. Адже по той бік протоки Бігль – Наваріно, найпівденніший заселений острів Південної Америки. А далі – мис Горн, протока Дрейка та сама Антарктида. Майже всі круїзи та експедиції на шостий континент стартують з Ушуаї.

Понад 95% суден, які прямують до Антарктиди, вирушають саме з цього порту. Це понад 500 заходів суден на рік. Круїзна індустрія має фундаментальне значення для економіки Вогняної Землі,

– зауважив Хуан Мануель Павлов з Туристичного інституту Вогняної Землі у коментарі BBC.

Дивіться відео про Ушуаю та природу навколо

Що ще цікавого можна побачити в Ушуаї?

Населення Ушуаї – майже 80 тисяч осіб. Тому тут, як і в більшості маленьких містечок, все життя зосереджено навколо кількох центральних вулиць. В Ушуаї це набережна та паралельна їй вулиця Сан-Мартін. Саме там можна знайти сувенірні магазинчик, офіси туристичних агенцій і безліч ресторанчиків, які, звісно, пропонують вам скуштувати морепродукти.

Щодо набережної, то це, мабуть чи не найпопулярніше місце серед туристів, адже тут розташована знаменита фотозона зі знаком "Край світу". Крім того, на території набережної розкинувся природний заповідник "Бая-Енсерада" – "територія, що рясніє природною красою, історичним значенням, культурним багатством і безліччю птахів, які тут гніздяться". Також тут можна побачити легендарний корабель "Святий Христофор", що застряг на берегу Бігля, та меморіал загиблим у війні за Фолклендські острови. Саме Ушуая є віртуальною столицею Мальвінських (Фолклендських) островів, за які вже не одне десятиліття сперечаються Аргентина та Велика Британія.

У самому місті привертає увагу будівля Galeria Tematica, фасад якої прикрашають манекени у стилі тюремної романтики. Річ у тім, що аргентинці сюди прийшли лише наприкінці XIX століття та одразу почали колонізувати ці землі. Раніше їх заселяли такі корінні народи, як селькнами, ягани, ауш і алакалуфи. Ушуаю офіційно оголосили містом у 1893 році після поділу Вогняної Землі між Аргентиною та Чилі. І за кілька років вона почала виконувати роль виправної колонії. З початку та до середини XX століття тут діяла сумнозвісна в'язниця – ув'язнені брали участь у будівництві більшої частини міської інфраструктури, включно з дорогами та будівлями, пише RacingThePlanet.

У Galeria Tematica зараз продають сувеніри. Крім того, тут можна поставити штамп у паспорт, що ти був на краю світу: варіантів є кілька. У дворику будівлі розмістився невеликий музей просто неба з кількома цікавими інсталяціями, що присвячені історії та специфіці Ушуаї та Вогняної Землі.

Крім того, на головній вулиці міста безліч будиночків, прикрашених оригінальними фасадами. Тепер це історичні пам'ятки. Водночас ці архітектурні шедеври нагадують про культурну спадщину Ушуаї. Деякі з цих будинків переобладнали для надання різних послуг, фактично переносячи відвідувачів у минуле, повідомляє Секретаріат з туризму муніципалітету Ушуая.

Який вигляд мають Ушуая та її цікаві місця / Фото Andy Travel Club і Turismo Ushuaia

"Ушуая – епіцентр спалаху хантавірусу": як реагують у місті?

Місцева влада всіляко спростовує такі закиди у їхній бік. Зокрема, керівник департаменту епідеміології та охорони середовища провінції Вогняна Земля Хуан Факундо Петріна переконує, що у них ніколи не було зафіксовано жодних випадків хантавірусу. За його словами, малоймовірно, що його Вогняна Земля є джерелом інфекції, адже ендемічна зона хантавірусу розташована більш ніж за 1500 кілометрів на північ.