Про це пише 24 Канал з посиланням на goodhousekeeping.

Дивіться також Краще приберіть камери: місця у світі, які ніколи не варто фотографувати

Як не можна називати немовлят в різних країнах світу?

Нутелла

Одна французька сім'я спробувала назвати свою дитину Нутеллою. У 2015 році суддя у Франції постановив, що це ім'я заборонено – не через закони про авторське право, а тому, що воно "зробить її об'єктом глузувань". Дитину перейменували на Еллу.

ІКЕА

Ті, хто хотів назвати свою дитину IKEA, виявили, що Швеція не дозволяє називати дитину на честь компанії.

Акума

У Японії батьки хотіли назвати сина Акума, що дослівно означає "диявол". Справа набула такого розголосу, що дійшла до урядового рівня – член кабінету прем'єр-міністра публічно застерігав батьків від такого імені, а чиновники відмовилися реєструвати його, аргументуючи можливим знущанням над дитиною в майбутньому. У результаті батьки змушені були змінити імʼя на більш нейтральне.

П'ятниця

В Італії подружжя хотіло назвати сина Venerdì (в перекладі з італійської "п'ятниця" – 24 Канал). Суд визнав це ім'я "смішним або ганебним", оскільки воно асоціюється з персонажем із роману "Робінзон Крузо", що може призвести до глузувань. Високий суд зобов'язав батьків змінити ім'я на Грегоріо – на честь святого, день якого припадав на дату народження дитини.

Принц, король і королівська особа

Великим розчаруванням у Новій Зеландії було для тих, хто намагався дати своїм дітям імена, що звучать по-королівськи: Принц, Король та Королівський – були іменами, яким найчастіше відмовляли у 2018 році.

. (Крапка)

Обмеження Нової Зеландії щодо пунктуації в іменах не завадили одній парі батьків спробувати назвати свою дитину з однією крапкою, яку вони вимовляли б як "Крапка".

@

Це ім'я також було відхилено в Китаї, оскільки символи в іменах заборонені. Батьки спершу обрали його, тому що "@" китайською вимовляється як "ай-та", що дуже схоже на фразу, яка означає "любити його".

Мерседес і Шанель

У Швейцарії заборонено давати дітям імена, які є зареєстрованими торговельними марками. Тому, хоч би як розкішно звучали Mercedes чи Chanel, там відмовлять у такому імені.

Юда

Швейцарія також забороняє релігійні імена, які можуть завдати дитині психологічної шкоди або зробити її об'єктом глузувань. Саме тому ім'я Юда (Judas), асоційоване з біблійним зрадником, систематично відхиляють у реєстрі.

1069

Більшість штатів США не дозволяють використовувати цифри в іменах. Коли чоловік з Північної Дакоти захотів офіційно змінити своє ім'я на 1069, "Верховний суд Північної Дакоти (1976) та Верховний суд Міннесоти (1979) заявили: імена не можуть бути числами".

Brfxxccxmnpccccllllmnprxvclmnckssqlbb11116

Батьки у Швеції подали це ім'я для дитини у 1991 році на знак протесту проти штрафу, який вони отримали за те, що не зареєстрували ім'я дитини до її п'ятого дня народження. Нібито воно мало вимовлятися як "Альбін". Шведський закон про іменування, зокрема, говорить, що "імена, які з якихось очевидних причин не підходять як ім'я", не будуть схвалені. Це імя з 43 буквено-цифрових символів, яке двоє батьків намагалися дати своєму синові на знак протесту проти законів країни про іменування, явно відповідає цьому опису.