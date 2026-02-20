Більшість мохів зростають у достатньо зволожених місцях. У Нацпарку "Тузлівські лимани" у цей зимовий час можна їх побачити на піщаному пересипу біля моря, повідомляє дослідник дикої природи Іван Русєв.

Чим особливі мохи?

Як розповів Іван Русєв, передусім це рослини, які не мають коренів і не здатні ефективно регулювати вміст води у тілі. Тому багато видів мають здатність висихати. Проте мохи швидко відновлюють свою життєдіяльність після зволоження.

Ще одна особливість мохів – вони можуть накопичувати й утримувати радіоактивні речовини, здатні вбирати й утримувати велику кількість води, тим самим регулюють водний баланс ландшафтів. Водночас, розростаючись, мохоподібні запобігають ерозії піщаних барханів.

Зважаючи на високу чутливість мохів до змін умов зростання і хімічних складників навколишнього середовища, їх часто використовують як біоіндикатори. За ними можна спостерігати та розуміти, чи є забруднювачі у середовищі.

І недарма вважають, що мохи є індикаторами забруднення. Вони можуть рости тільки у чистих умовах,

– підкреслює Іван Русєв.

Він додає, що у "Тузлівських лиманах" їх часто можна бачити на барханах піщаного пересипу поблизу заповідної зони.

Як ростуть мохи у "Тузлівських лиманах": дивіться відео

Що відомо про ще одну цікаву рослину, яка росте в "Тузлівських лиманах"?

Взимку там масово зацвіла рідкісна квітка – пізньоцвіт анкарський. Вона занесена до Червоної книги України як вразливий вид.

Зазвичай пізньоцвіт анкарський пробуджується не раніше ніж на Новий рік. А цього зимового сезону перші квіточки з'явилися ще в середині грудня.

Ця рослина масово зацвіла у Буджаку, неподалік міста Татарбунари. Місцеві називають її "брандушкою".

На жаль, ареал пізньоцвіту анкарського на Одещині щорічно скорочується, і він невдовзі може взагалі зникнути.