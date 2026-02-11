Мовиться про магнолію, яка починає розпускатися в березні та продовжує цвісти протягом усього року. Серед інших цікавинок – це дерево з'явилося у часи, коли на Землі ще існували динозаври, повідомляє Smithsonian Gardens.

Магнолія – ровесниця динозаврів: що про це відомо?

Магнолії з'явилися на Землі ще 95 мільйонів років тому у крейдовому періоді. А в третинному отримали широке поширення – аж до сучасної Арктики. Науковцям вдалося виявити скам'янілу магнолію (Magnolia acuminata), яка виросла приблизно 20 мільйонів років тому, пише InfoPortal.

У ті часи ще існували динозаври, а бджіл взагалі не було. Останнє вплинуло на еволюцію дерева таким чином, щоб їх запилювали давні жуки. Щоб уникнути пошкоджень від щелеп жуків, що харчуються пилком, у магнолій розвинулися міцні маточки – жіночі органи квітки. Крім того, маточки імітують тичинки – чоловічі органи – щоб обдурити жука та змусити його проводити більше часу на квітці, забезпечуючи тим самим запилення.

Чим особливе запилення магнолій?

Ще одна цікавинка – квіти магнолій розкривають вранці. Це відбувається, щоб мінімізувати ризик самозапилення, яке може призвести до інбридингової депресії та рецесивних мутацій. У цей час приймочки стають сприятливими до пилку, який до них приносять протягом дня жуки.

Коли настає вечір, внутрішні пелюстки стуляються навколо маточки та захоплюють жука-запилювача. Поки пелюстки закриті, жук відкладає пилок по всій приймочці. Потім остання закривається, натомість активізуються пиляки, покриваючи того ж жука свіжим пилком. А коли чашолистки розкриваються вранці, він вилітає та знаходить іншу квітку для запилення. Така точна затримка у функціонуванні квітки допомагає забезпечити перехресне запилення.



Квітки магнолій розкриваються вранці / Фото Pexels

У більшості квітів магнолій розрізняють пелюстки, які, як правило, є яскравими частинами квітки, та чашолистки, які є зеленими, листоподібними структурами під пелюстками, що оточують квітку. У магнолій пелюстки та чашолистки схожі за розміром, формою та кольором.

Що ще цікавого слід знати про магнолії?

Ці рослини також можна впізнати за їхніми плодами, які є конусоподібними скупченнями фолікулів. Розмір цих шишок варіюється залежно від виду, але зазвичай вони мають червонуватий і пухнастий вигляд з червонувато-оранжевим насінням. Останнє розкривається та виривається з фолікула (плоду) до початку осені.



Плід Magnolia grandifolia завдовжки близько 7,5 – 13 сантиметрів / Фото Smithsonian Gardens

Кора більшості магнолій – зазвичай срібляста та гладка. Це найбільш помітно взимку, особливо коли голі гілки, вкриті пухнастими лусочками бруньок, терпляче очікують на розкриття з приходом весняного тепла.

Природний ареал магнолії – Північна Америка, Карибський басейн, Центральна Америка, північна частина Південної Америки та Азія. З понад 240 відомих видів представники приблизно ста можуть рости у кліматичних умовах Центральної Європи.

Чому у магнолій така назва?

Назва рослини походить від імені П'єра Маньоля (французькою Pierre Magnol). Раніше українською це дерево називали "маньолия", а згодом, через труднощі вимови, утвердилась назва "магнолія", пише "УманьNews.City".

Маньоль жив у XVII cтолітті та він першим класифікував магнолії. Його інтуїтивне розуміння поєднання рослин у сімейства було новаторським, оскільки він пов'язував подібні характеристики між близькими спорідненими видами.

На честь його ботанічної роботи П'єра Маньоля інший біолог Шарль Плюм'є у 1703 назвав рід Magnolia та сімейство Magnoliaceae.

