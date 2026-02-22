Про це пише times life та guinness world records.

Які є дивні світові рекорди?

68 років безперервної гикавки

Чарльз Осборн із США тримав рекорд за найтриваліший період гикавки – 68 років. Починаючи з 1922 року, він не міг зупинити гикавку до 1990 року, що стало одним із найдивніших рекордів в історії. За оцінками, за ці десятиліття він пережив приблизно 60 мільйонів гикавок.

Найбільша кількість ложок, збалансованих на тілі людини

У 2013 році Етібар Ельчієв з Грузії встановив унікальний світовий рекорд, збалансувавши на своєму тілі 52 ложки. Дивна сила магнетизму, або просто чиста майстерність, дозволила йому здійснити це дивне, проте вражаюче досягнення.

Метрові нігті на руках

В 2009 році американець Мелвін Бут потрапив до Книги рекордів Гіннеса як чоловік із найдовшими нігтями на руках (загальна довжина 9,85 метра).



Чоловік з найдовшими нігтями / Фото з сайту Книги рекордів Гіннеса

Розтягнута шкіра

З 1999 року цей рекорд досі не побили. Йдеться про рекорд шкіри, який тримає Гаррі Тернер з Британії, який зміг розтягнути живіт до 15,8 сантиметрів, коли заміри робились востаннє. Як розповіли в пресслужбі Книги рекордів Гіннеса, саме через рідкісне захворювання шкіри у Гаррі найеластичніша шкіра у світі.

"Міцна голова"

У 2007 році Кевін Шеллі за хвилину розбив 46 сидінь унітазів головою. Саме завдяки цьому він став рекордсменом та був внесений до Книги рекордів Гіннеса.

