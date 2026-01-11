Хоча його і називають "пісковим", проте у традиційних таких годинниках використовували не пісок, а багато різних твердих матеріалів. Чим наповнювали піскові годинники – про це розповість 24 Канал з посиланням на cats_and_watches.

Чим історично наповнювали піскові годинники?

Звичайний пісок має зерна різного розміру та гострі краї, сиплеться нерівномірно, може дряпати скло та погіршувати точність. Тому замість нього використовували подрібнену яєчну шкаралупу, мармуровий або вапняковий порошок, золу, або оброблене скло та мінерали.

Обпалена яєчна шкаралупа була особливо рекомендовано. Крім того, піскові годинники наповнювали оксидами олова та свинцю, мовиться у книзі Mechanics Of The Sandglass.

В історичних документах не вказували, який саме має бути матеріал. Проте, цілком імовірно, що основним критерієм є відтворюваність інтервалу між перевертанням склянки та її повним спорожненням. Також важливо, щоб частинки не мали тенденції до осідання та злипання протягом будь-якого періоду невикористання.

Незалежно від природи, наповнення завжди потрібно ретельно промивати, сушити та просіювати.

Які ще матеріали використовували?

Часто піскові годинники наповнювали сіллю, цукром і рисом, кам'яним пилом, діоксидом кремнію або дрібними скляними намистинами, пише Морський музей Естонії.

Матеріал має бути ідеально круглим, тоді її текучість є набагато кращою. З цієї причини частинки з гострими кутами не рекомендували.

