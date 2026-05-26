Мовиться про кібця, або кібчика черевоногого (Falco vespertinus). Про його появу розповів керівник наукового відділу "Тузлівських лиманів" Іван Русєв.

Цікаво Видає дивні звуки та її неможливо побачити: яка незвичайна пташка живе в Україні

Чим особливий кібець?

За словами Івана Русєва, це перелітний птах. Він зимує в Африці, а у "Тузлівських лиманах" є гніздовим колоніальним птахом.

Декілька днів мені вдалося спостерігати за дрібними соколками – кібцями. Рахував їх у бінокль, коли вони ширяють з висоти 50 – 70 метрів над землею та полюють на жуків, ящірок, полівок, комах. Дивовижні птахи починають полювати на світанку та це триває декілька годин. Потім надвечір десь з 18 години та до заходу сонця, а іноді й до темряви,

– зазначає орнітолог.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Він додає, що у нацпарку на кордоні "Тузлівська Амазонія", що займає площу 50 гектарів, іноді можна побачити, як годуються одночасно близько 50 кібців. Але водночас на величезних агрополях, що межують з дикою природою нацпарку, немає жодного соколка.

Як пояснює Іван Русєв, на цих територіях моноценози, тобто угруповання, у якому домінує лише один вид організмів. Тому там практично немає тварин, а також відсутня їх різноманітність.

"І ось, уявить собі, що не було б степових ділянок дикої природи, і що тоді робить соколкам – вимирати як вид? Тому, ми у нацпарку бережемо степові ділянки як зіницю ока та як важливу шкіру наших лиманів, яка захищає від отрути фермерських полів, а також від нахабного захоплення та розорювання степових ділянок", – зауважив він.

Науковець додає, що степів в Україні залишилося неймовірно мало. І вони важливі як для біосфери, так і для людства. Тому їх потрібно оберігати.



Кібець у Нацпарку "Тузлівські лимани" / Фото Івана Русєва

Що ще відомо про цих птахів?

Цей вид гніздиться у Східній Європі та Західній, Центральній і Північно-Центральній Азії. Більшість птахів зимує на Півдні Африки, частина – у Південній Азії. Вся територія України лежить в межах гніздової області виду, пише проєк "Пернаті друзі".

Полюбляють кібчики відкриті території з невеликими групами дерев, тому вони є типовими птахами степу та лісостепу. В Україні вони гніздяться у південній частині Полісся, але суцільних масивів лісу уникають. По всій території України кібчик є типовим соколом нашої фауни, але гніздові популяції розташовуються нерівномірно, що залежить від наявності придатної для гніздування виду місцевості.

Кібчик – маленький за розміром. Маса самців – 0,12 – 0,19 кілограма, самок – 0,13 – 0,2 кілограма. Довжина тіла – 27 – 33 сантиметри, довжина крила – самців 23,7 – 25,3 сантиметра, самок 24 – 26,5 сантиметра, розмах крил – 65 – 78 сантиметрів, пише Animalia.

Дорослий самець – темно-сірий, навіть забарвлення доходить до чорного. Його нижня частина черева та надхвістя – яскраво-руді, дзьоб – блакитно-сірий, з чорним гачком. Натомість у дорослої самки голова руда, щоки та горло – білуваті. Навколо очей є темна пляма. Також можна помітити невеликі темні "вуса". Самки ще мають сірий хвіст з темними поперечними смугами.

Молодий птах подібний до дорослої самки, але пір'я зверху – сірувато-бурі, з рудуватою облямівкою; низ білуватий, з великою кількістю рудувато-бурих плям, які утворюють поздовжній малюнок.

Загалом це дуже рухливий птах, що досить добре літає та часто подає голос. Полюбляє комах, але іноді живиться мишовидними гризунами, плазунами та рептиліями. Розмножується пізно, що пов'язано з періодом розмноження сарани та інших великих комах. Полюбляє сидіти на стовпах, дротах або стогах сіна, виглядаючи здобич. Іноді ходить по землі та збирає з рослин гусінь, жуків тощо. На птахів не нападає. Під час вигодовування пташенят полює увесь день. Перед відльотом молоді та старі кібчики тримаються зграями.

Який вигляд має кібець: дивіться відео

Яку ще цікаву пташку нещодавно помітили на Одещині?

Наприкінці квітня на території "Тузлівський лиманів" виявили загадкову жительку Причорномор'я – жовту чаплю.

Вона веде досить потаємний спосіб життя, але її зовнішність і звички заслуговують на особливу увагу. Часто цю пташку називають "невидимкою". Адже коли вона нерухомо стоїть у заростях очерету – її вохристо-жовте забарвлення ідеально зливається із сухою рослинністю. Власне, через такий свій "костюм" її й називають чаплею жовтою.

Більше про жовту чаплю та чим ще вона особлива – читайте у матеріалі 24 Каналу.