Бортпровідник Ейден та експертка з етикету Дженні Дрейзен розповіли про найгрубіші речі, яких пасажирам краще уникати під час авіаперельоту. Про це писало видання Real Simple, інформує 24 Канал.

Що краще не робити в літаку?

Торкатися бортпровідників

Навіть легкий дотик (наприклад, щоб привернути увагу) вважається недоречним. Екіпаж уважно стежить за салоном і почує вас без фізичного контакту – достатньо сказати "вибачте" або підняти руку.

Бігти в туалет одразу після посадки в літак

У цей час екіпаж виконує важливі перевірки та підготовку до зльоту. Пасажири, які встають і йдуть проходом, можуть затримати виліт. До того ж у аеропорту туалети набагато комфортніші й доступніші.

Висовувати руки, ноги чи ступні в прохід

У вузькому салоні це серйозно заважає руху бортпровідників із візками та створює незручності для інших пасажирів.

Не слід висовувати руки, ноги чи ступні в прохід / Фото Getty Images (фото ілюстративне)

Бігти до виходу одразу після приземлення

Щойно літак зупинився, вставати й поспішно пробиратися вперед – це прояв неповаги до сусідів по ряду, які ще не встигли зібратися.

Суперечити екіпажу чи ігнорувати їхні вказівки

Бортпровідники проходять тривалу підготовку й знають, як діяти в будь-якій ситуації – від медичної допомоги до боротьби з пожежою. Їхні прохання завжди мають чітке підґрунтя.

Класти ноги на чужий підлокітник або ходити босоніж

Це не лише неестетично, а й негігієнічно. Завжди залишайтеся у взутті (бажано зі шкарпетками).

Різко відкидати спинку крісла

Відкидати спинку крісла можна, але робіть це повільно. Коротко попередьте людину позаду або переконайтеся, що на її столику немає відкритих напоїв, ноутбука чи іншої техніки.