Спущений на воду з нечуваною помпою у 1938 році й названий на честь винахідника Фердинанда фон Цеппеліна, цей гігант Крігсмаріне так і не взяв участі в реальних боях. Його доля виявилася символом військово-морських амбіцій Третього рейху, які розбилися об реальність, розповідає Popularmechanics.

Читайте також Під музеєм Шухевича виявили загадкову криївку: які речі там знайшли

Історія єдиного авіаносця Рейху

Поява такого корабля була авантюрою, оскільки Німеччина історично залишалася сухопутною державою. Скориставшись англо-німецьким морським договором 1935 року, Адольф Гітлер прагнув обійти обмеження Версальського миру і створити флот, здатний конкурувати з британським.

Отримавши дозвіл на будівництво менших за масштабами авіаносців, німецькі інженери спроєктували "Граф Цеппелін". Розмах відповідав амбіціям фюрера. При водотоннажності понад 19 тисяч тонн судно планували озброїти важкими гарматами та потужною бронею, що наближало його концепцію радше до лінкора, ніж до класичної злітної палуби.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Корабель розроблявся як автономне плавуче місто для екіпажу із 1760 осіб, де передбачалися власні перукарні, читальні зали та пекарні. Він мав нести на борту до 40 модифікованих літаків Люфтваффе різного призначення. Проте німецькі конструктори не мали жодного досвіду у зведенні авіаносців.

Як зазначають історики, для ефективного розгортання такого флоту Німеччині довелося б повністю реструктуризувати військову доктрину і систему логістики, орієнтовану на великі океанські відстані, що на той час успішно демонстрували лише США та Японія.

Історія "Графа Цепеліна": дивіться відео

Урочистий спуск недобудованого велетня на воду в грудні 1938 року супроводжувався гучною пропагандою та палкою промовою Германа Герінга. Втім, грандіозний проєкт почав швидко згортатися з початком Другої світової війни. Гітлер дедалі скептичніше ставився до великих надводних суден, вважаючи їх занадто легкими мішенями, що й підтвердилося після тріумфального потоплення британцями німецького лінкора "Бісмарк"» у 1941 році. Крім того, Крігсмаріне та Люфтваффе не зуміли налагодити координацію: постійні технічні суперечки щодо конструкції складних крил літаків гальмували роботу. По суті, він зник з карти війни, тому жодної загрози для союзників не представляв.

У березні 1942 року під враженням від успіхів японських авіаносців у Тихому океані Гітлер знову наказав відновити будівництво. Проте вже в січні 1943 року диктатор остаточно зневірився у великих кораблях і повністю заморозив фінансування. За час свого існування "Граф Цеппелін" жодного разу не увімкнув власні двигуни – його просто перетягували буксирами з порту в порт, ховаючи від авіанальотів союзників. Згодом з корабля зняли все озброєння, а перед наступом радянської армії німці затопили знекровлений корпус у багнюці дельти річки Одер.

Після капітуляції Німеччини радянські фахівці підняли авіаносець, перейменували його на "PB-10" і деякий час використовували для вивчення трофейних інженерних рішень. У 1947 році його вивели у відкрите море, де використали як мішень для навчальних торпедних стрільб. Лише в липні 2006 року польська нафтова компанія Petrobaltic під час сканування морського дна гідролокатором випадково виявила уламки судна за 35 миль від узбережжя Владиславова. Дослідники підтвердили, що примарний кістяк на дні – це колишня гордість Гітлера, яка через хаотичні змінення воєнних цілей та брак ресурсів перетворилася на пам'ятник захмарним амбіціям.