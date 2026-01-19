Подія, що починалася як приватне прохання про допомогу, перетворилася на масштабний бенкет для тисяч гостей і туристичний феномен. Докладніше розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Ще одна цікава історія У Британії пара запросила чоловіка до себе на Різдво, і він прожив з ними 45 років

Як і з чого усе починалося?

Дайдай опублікувала відео в Douyin (китайський TikTok). Дівчина хвилювалася, що її батько вже занадто старий, щоб зарізати двох свиней для традиційного спільного застілля напередодні китайського Нового року. Вона не хотіла, щоб йому було соромно.

Дівчина пообіцяла: тих, хто приїде до їхнього села Цінфу на допомогу пригостять свинячим бенкетом. У сільських районах Сичуаню та Чунціна великі спільні трапези є важливою частиною культури. На них подають свинину, реберця на пару, суп і домашній алкоголь.

"Дайте мені можливість високо тримати голову в нашому селі", – написала вона.

Як прохання про допомогу перетворилося на масштабну подію?

Відео Дайдай зібрало понад мільйон уподобань. І до села почали з’їжджатися люди з усієї країни. Відгукнулося так багато охочих, що затори повністю паралізували дороги. Щоб їх оминути, дехто навіть ішов пішки.

Атмосфера була неймовірною. Це нагадало мені дитинство, коли моя родина ще тримала свиней. Я багато років не відчував нічого подібного,

– розповів чоловік, який проїхав понад 100 кілометрів, щоб дістатися села.

Коли ж відбувся забій свиней і подальший масовий бенкет, за цим у прямому ефірі спостерігали понад 100 тисяч глядачів. Подія зібрала 20 мільйонів уподобань, а місцева влада сприйняла її як момент блискавичного туризму.

Як усе зрештою пройшло?

Людей у містечку було значно більше, ніж могли нагодувати дві свині. Тому місцева влада пожертвувала ще свиней, а невеликі ресторани почали обслуговувати натовпи відвідувачів на відкритих майданчиках.

Подія показала, як швидко дрібна справа в епоху соцмереж може перетворитися на щось масштабне. Результатом такої реакції було прагнення багатьох китайців знову відчути зв'язок із громадськими культурними подіями, а також потреба у позитивних емоціях у часи, коли життя інколи здається дуже похмурим.

"Я думала, що, можливо, прийде з десяток людей. Але їх було стільки, що й не злічити", – ділилася емоціями Дайдай у коментарі китайським медіа.

За два дні святкувань кількість гостей зросла з однієї тисячі до двох. Святкували з вогнищами до пізньої ночі та гучними гуляннями під музику. Щоб забезпечити порядок, дівчина була змушеною звернутися до поліції. І до села направили додаткові наряди.

Зрештою Дайдай повідомила, що святкування завершилося, і закликала нових відвідувачів насолоджуватися їхнім регіоном, але не приїжджати до її дому. За її словами, за два дні вона спала лише чотири години та була виснаженою. Втім, для неї та її села це був неймовірний момент.

Без вашого ентузіазму й пристрасті такого бенкету не було б. Для всіх, хто приїхав, це було відчуття великої родини. Було дуже тепло, дуже цілюще й дуже значуще,

– Дайдай сказала усім незнайомцям, які відгукнулися на її заклик.



Дайдай не могла повірити, як швидко все сталося / Фото Jimu News

Також дівчина подякувала урядовцям і поліції за те, що дозволили відбутися такому раптовому й масштабному святкуванню.

"Мій тато дуже щасливий. Коли він побачив, скільки людей приїхало, йому довелося позичати столи й стільці в інших селян. Ми ніколи не переживали нічого подібного", – додала Дайдай.

Подія може стати регулярною: що про це відомо?

Уже лунають прогнози, що нині відомий район Хечуань, де розташоване село Дайдай, може спробувати зробити цю подію регулярною. Так місцева влада скористається ентузіазмом до щирої, низової взаємодії у світі, де багато хто почувається ізольованим і відірваним від своєї культури.

"Тут сусіди допомагають одне одному. Сьогодні я допоможу тобі зарізати свиню, завтра ти прийдеш до мене й зробиш те саме", – каже один із жителів села.

