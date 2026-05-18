Назвали смаколик "Дари Свалявщини". Щоправда, ще існує класичний варіант – із соковитими карпатськими ягодами. Називається він просто "Свалява". Докладніше про незвичайні торти зі Сваляви розповість 24 Канал.

"Свалява" та "Дари Свалявщини" – що це за торти?

"Свалява" – класичний торт, "ніжна та затишна версія", що нагадує про літні спогади. Це шоколадний бісквіт на білках, куди додають волоський горіх, горіхове борошно, ганаш з білими сушеними грибами та темним пивом, а також масляний крем "Шарлот" з бренді.

Але це ще не все. Фішка "Сваляви" – конфітюр з ожини та чорниці (або з лохиною), доповнений ромом. Що цікаво, ожину кондитери вирощують самотужки, розповідають у кондитерській Mirella, де придумали цей смаколик.

Щодо "Дарів Свалявщини", то тут використовують м'який грибний мус на основі пива, також додають темний шоколад. Як підкреслюють виробники, це їхня кулінарна таємниця. Сам торт – це білковий бісквіт з волоським горіхом і шоколадом, водночас серед інгредієнтів – чорничний і вершково-сметанний муси на білому шоколаді.

За словами авторки десерту Мирослави Голонич, грибний ганаш може “грати” по-різному, залежно від того, чи ганаш на чорному або молочному шоколаді. Наприклад, відсоток какао-масла також позначається на кінцевому результаті, пише Varosh.

У чому полягає концепція торта?

Торт "Сваляву" придумали ще у 2020 році. А підштовхнула до цього підштовхнула Мирославу Голонич ініціатива відомого закарпатського туристознавця Федора Шандора та Закарпатської регіональної туристичної організації, які оголосили 2020-й роком гастрономії. Саме в цей рік з’явилося більшість локальних тортів на Закарпатті.

У кондитерській зазначають, що для створення смаколика вони занурилися в історію, почерпнули знання із літератури та медійних видань чехословацького періоду та переклали угорські джерела. І у підсумку втілили симбіоз смаків Сваляви.

До прикладу, грибний натяк у торті пов'язаний з улюбленим дозвіллям закарпатців, а також, як для десерту – це нестандартне рішення.

Коли я думала, яка концепція могла бути у торта, то перше моє правило – не повторюватися, щоб він не був подібним на всі інші. І друге – я думала, чим би він особливо відрізнявся. Я дуже люблю збирати гриби, мене навчив мій дідусь. І десь на одному з майстер-класів, які я відвідувала, теж така була ідея, щоб створити торт з грибами у солодощах,

– розповідає Мирослава Голонич.

Кондитерка продовжує, саме з цього майстер-класу взяла ідею зробити крем для торта з білих грибів. Для цього вона варить цілі гриби у пиві та потім на цього робиться крем.

"Роблю його з не надто насиченим грибним смаком, бо не всі споживачі зрозуміють. Якось зробили такий смак більш концентрованим, то людина спробувала та поскаржилась, що, мовляв, крем зіпсувався", – каже вона.



Водночас у межах цієї концепції використовують продукти, які локально є на Закарпатті. Це, зокрема, ті самі ж гриби, чорниця (або яфини, як її тут називають), крем з маслом.

Також у торті є горіхи із шоколадом. Щодо цього Мирослава додає, що вона дуже обожнює ці продукти.

"Я шоколадногоріхова людина за смаком, і тому мій торт, моя рецептура базувалася саме на таких смаках", – зазначає вона.

У кондитерській Mirella підкреслюють, що їхній десерт – не просто випічка, це частина культурної спадщини, яку вони з гордістю представляли світу. Цей торт гідно представляє дух Свалявщини.

До слова, історія Свалявщини відображена не тільки в самому торті, а й в його оформленні. На торті зображено печатку із символом Сваляви Полі-бачі. Цього чоловіка, що наливає мінеральну воду у дерев'яні діжки, також можна побачити на гербі Сваляви.



Крім того, в оформленні смаколика можна побачити шоколадні жолуді та листя дуба, що також символізує Сваляву. Адже в центрі міста є величезний дуб, якому понад 300 років і про нього є багато цікавих легенд. Додамо, що цей дуб також прикрашає упаковку.

"У нас два варіанти коробки для обох тортів. Наприклад, на коробці для мусового будуть адаптовані чорно-білі ретро-фото всіх відомих санаторіїв Свалявщини. А на класичному будуть світлини старої Сваляви", – зауважують у кондитерській.

Де можна купити торт "Свалява"?

Наразі його продають лише у Сваляві у вищевказаній кондитерській Mirella, де смаколик і створили. Щоправда, десерт можна ще замовити поштою. Замовлення приймають на сторінках закладу у соцмережах.

Як розповіли 24 Каналу у Mirella, мусовий торт зараз не виготовляють. І навіть раніше не відправляли поштою, оскільки десерт не переносить доставку – є надто ніжним і термін придатності 2 доби.

Але можна замовити класичний варіант. Його відправляють у замороженому вигляді. Після розмороження краще спожити смаколик протягом 72 годин. Однак у кондитерській переконують, що він до 5 діб ще буде добре смакувати.

Торт важить 800 грамів. Його ціна – 760 гривень.

У якому ще місті роблять цікавий торт?

Раніше 24 Канал розповідав, що до переліку міст з власними іменними тортами також входять Чернівці. Чернівецький торт – не просто десерт, а справжнє втілення історії, адже усі його деталі мають символічне значення.

Коржі цього смаколика – автентичні. За словами кондитерки Світлани Кирстюк, в основі десерту стара буковинська рецептура. Зокрема, сушені абрикоси, або, як їх називають на Буковині, морелі. Вони традиційно популярні у цьому краї. Місцеві господині додають їх у пироги, компоти, навіть оздоблюють ними домашню випічку на свята.

Цікавим є і оздоблення торта "Чернівецький". Зокрема, геометричний візерунок на ньому повторює орнаменти черепиці колишньої Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації. А його квадратна форма відсилає до бруківки на вулиці Ольги Кобилянської й геометрії міських площ.

