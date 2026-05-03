Останнім часом з'являється все більше солодких візитівок великих українських міст, але наразі їх мають не всі. 3 травня в Україні відзначають день кондитера. Із цієї нагоди 24 Канал розповідає, які міста України мають фірмові торти.

Цікаво "Зебра", "Прага", "Рижик": що робило особливими торти дитинства

Які міста мають іменну солодку візитівку?

Київ

Мабуть, чи не найвідоміший серед усіх тортів, які можна купити в Україні, – "Київський". Цей смаколик народився у середині XX століття. Існує версія, що сталося це внаслідок технологічної помилки кондитерки. Також розповідають, що "Київський торт" – це довершений десерт.

Точно відомо, що рецепт розробили кондитери Ганна Курило та Галина Фастовець-Калиновська. А у 1973 році вони презентували свій винахід. Це був торт-безе, який складається з двох білково-збитих коржів з прошарками крему. Тонкощі рецепта досі зберігаються у секреті, а права на виробництво десерту належать Київській кондитерській фабриці Roshen.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 та долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

У часи СРСР багато хто привозив додому "Київський торт" як сувенір зі столиці України. Сьогодні ця традиція також зберігається. А таку популярність він здобув, мабуть, саме через те, що назвали смаколик на честь Києва.

Однак найбільше полюбляють "Київський торт" за його смак. Він має повітряні та дуже солодкі хрусткі коржі, створені з безе та горіхів. Крім того, між його шарами міститься ніжний крем із вершкового масла. Він прикрашає і поверхню десерту: характерні візерунки стали справжнім брендом і ностальгічним елементом для багатьох, повідомляє НВ.

Дивіться відео 24 Каналу про "Київський торт"

Суми

Свій знаменний торт мають і Суми. Хоча про цей смаколик майже не знають поза межами міста, але це справжня кулінарна легенда міста та один із найвідоміших місцевих десертів. Мовиться про легендарні "Сумські каштани". Таку назву обрали не випадково, адже каштани – один з неофіційних символів Сум.

Історія десерту почалася у 1965 році на Сумській кондитерській фабриці. Щоправда, спершу був не торт, а тістечка. Вони були круглими та ззовні нагадували каштани. Складався смаколик з білково-горіхових коржів, крему з вареним згущеним молоком і шоколадної глазурі зверху, повідомляє ютуб-канал "Файно".

Сум'яни дуже швидко полюбили ці тістечка, тож фабрика вирішила створити торт за тим самим рецептом. За основу взяли білкові коржі з горіхами та карамельний крем із вершковим маслом. Усе покрито темним шоколадом. Крім того, згори торт прикрашають декоративні каштани, зроблені з темної глазурі з горіховою крихтою.

Дивіться відео про торт "Сумські каштани"

Запоріжжя

Запоріжжя не має свого іменного торта, який міг називатися, до прикладу, "Запорізький". Однак тут є смаколик, який одразу ж асоціюється із цим містом. Ба більше, він містить у своїй назві те, без чого Запоріжжя уявити важко.

Мовиться про торт "Хортичанка". Хоча історія щодо його назви дещо заплутана. За словами запорізького су-шефа Даніїла Хмильова, у 1970-х роках з'явився торт "Білосніжка", а далі відбулися певні зміни у рецептурі, передає Суспільне.

На жаль, зараз немає інформації хто змінив цю рецептуру та чому вирішив додати ці чи інші інгредієнти. Потім назва змінилась на “Хортичанку” з додаванням арахісу. Чому так назвали? Я не можу надати відповідь, бо не відомо. Потім торт почали називати "Іній", тому що змінили рецептуру,

– розповідає Даніїл.

Як пояснює кондитерка Людмила Прудик, це все ж різні смаколики. "Хортичанка" – сухіший торт, у ньому прошарок безе доволі високий між коржами, менша кількість крему та горіх. А "Іній" має велику кількість крему, а бісквіти дуже просочені коньячним сиропом. Крім того, його обсипають бісквітною крихтою, натомість прошарок хрумкості у ньому менший.

У запорізькій кав'ярні besha створили власну варіацію "Інію" – туди додали волоський горіх. Власниця закладу Мар'я Ткаченко підкреслює, що вони зберегли найголовніші складники, але смаколик трошечки модернізували.

"Для мене найкласичніший рецепт "Іній" — там, де має бути бісквіт, прошарок крему зі згущеним молоком, безе. Потім все те саме. У нас тут змішане безе з кремом одразу, і воно викладається таким великим шаром. В нас дуже тоненькі бісквіти та додано волоський горіх", – каже Мар'я Ткаченко.

Щоправда, сьогодні у Запоріжжі можна купити не лише "Іній", а і "Хортичанку". У 2019 році Людмила Прудик відкрила власну кондитерську, де презентувала торт, який поєднав кращі властивості "Інію" та "Хортичанки".

"Назву залишили "Хортичанка", тому що вона символічна для нашого міста. Він подобається нашим клієнтам і, по-перше, він подобається нам. Над ним ми працювали, вдосконалювали, щоб це було смачно. Цей торт сьогодні залишає після себе смак і спогади", – зазначає кондитерка.

Луганськ

Луганськ також не має іменного торта, але за його назвою одразу ж зрозумієш, що він із цього регіону. з Донбасу. Візитівкою цього міста є легендарний "Шахтарський. Раніше найкращим сувеніром і подарунком з Луганщини вважали саме його.

За однією з версій, вигадали цей смаколик ще до Другої світової війни. Луганці розповідають, що перший директор Ворошиловградської кондитерської фабрики (Ворошиловград – стара назва Луганська, – 24 Канал) як військовий потрапив до Німеччини та закінчив там війну. Вдалося йому побувати й у місцевих кондитерських, де він побачив вишукано прикрашені цукерки, в яких багато горіхів і шоколадної глазурі. Тож, із цією ідеєю повернувся до рідного міста, зібрав колектив, яким подобалося займатися кондитерським мистецтвом, і вони створили цей торт, пише журнал "Харчові технології".

Інші ж кажуть, що рецепт у 1960-х роках розробили працівники кондитерської фабрики Луганська.

Його успішно затвердили на місцевому рівні, але зареєструвати ніяк не могли, бо не було такого державного стандарту. Щоб отримати згоду на випуск цього кондитерського виробу, знадобилося втручання "зверху". Зрештою торт "Шахтарський" віднесли до стандарту, як велику шоколадну цукерку, а фабрика отримала згоду на масове виробництво",

– розповідають жителі Луганська.

Назву десерт отримав через свій зовнішній вигляд – мовляв, темний шоколад уособлював вугілля. Ба більше, його верхівку декорували характерною шоколадною "гіркою", що стилізовано імітувала терикон – символ ландшафту Донбасу. Також у смаколику немає тіста – лише шоколад та горіхи. Коржі готували на справжньому гіркому шоколаді, іноді з додаванням невеликої кількості молочного для особливої ніжності.

Склад торту нескладний – понад 70% какао продуктів (какао терте, какао-масло), не менше ніж 29% горіхів (подрібнені та у вигляді пасти), ванілін. Технолог Інна Лесів зауважує, що найкраща база для нього – шоколад з 80% какао та бажано, щоб горіхи були з нового врожаю. Але щоб вийшов справжній "Шахтарський" торт, потрібне спецобладнання.

У часи СРСР його виготовляли під замовлення – на великі свята, для привітання перших осіб країни або відомих діячів культури. Прикраси ручної роботи створювали під конкретну людину. Втілювали неймовірні ідеї – марципанові вишеньки з хвостиками, абрикоски, дитячі фігурки, ялинкові марципанові іграшки. Зокрема, відома історія про перший іменний "Шахтарський" торт для відомого артиста естради Леоніда Утьосова. Для співака смаколик прикрасили шоколадним рядком з його пісні.

У "нульових" торт дещо змінився – замість фруктів і ягідок з марципана його почали прикрашати винятково шоколадом. Також десерт отримав нову назву – "Кардинал". А з оригінальною назвою "Шахтарський" торт робили частіше під замовлення.

Який вигляд сьогодні має торт "Шахтарський": дивіться відео

Харків

Уже протягом 129 років справжнім символом Харкова залишається торт "Харківський". Створили його на фабриці Бормана, яка відкрилася у Харкові у 1896 році. Сам Жорж (Григорій) Борман був українським підприємцем з німецьким корінням.

Тепер фабрику "Жорж Борман" ми знаємо, як "Бісквіт-Шоколад". Як мовиться на її офіційному сайті, "Харківський" – це порційний шоколадно-вафельний торт, із шоколадно-горіховою начинкою, вкритий шоколадною глазур'ю. Водночас його прикрашають фігурками із шоколаду та фруктами з помадки – подейкують, ручної роботи.

Оригінальний рецепт досі тримають у таємниці. Лише відомо, що він складається з 11 хрумких вафельних коржів, ніжного шоколадного крему, горіхового праліне та глазурі, що тане на язику. Важить смаколик 1,5 кілограма.

Що цікаво його вже порізали на 30 шматочків. Крім того, десерт може зберігатися до 3 місяців. Саме тому його часто купляють на подарунок і везуть як сувенір із Харкова.

Дивіться відео про торт "Харківський"

Херсон

"Херсон" з'явився відносно нещодавно – у 2019 році. Його авторкою є Анна Воскобойник, а створила кондитерка десерт для участі у міському конкурсі на фірмовий торт.

За її словами, у дитинстві вона жила у приватному будинку, де у дворі росли великі абрикоси та волоські горіхи. Це й спонукало взяти ідею за основу.

Бо якщо він повинен асоціюватися саме з Херсоном, то це ось мій Херсон – волоські горіхи та курага. Це спогади дитинства,

– підкреслює жінка.

Cмаколик складається з коржів з безе та волоськими горіхами, які перемащені ніжним крем-сиром з білим шоколадом й курагою. Зверзу все полито молочним бельгійським шоколадом. Щоправда, виготовляють його за особливою рецептурою: коржі сушать від трьох до восьми годин, а крем-сир замішують і залишають на ніч, щоб настоявся.

Після початку повномасштабки Анна разом з чоловіком переселилися до Вінниці, і там вони разом відкрили заклад Perfetto. Тут можна скуштувати десятки смаків авторського морозива та той самий фірмовий торт-візитівку Херсона.

Миколаїв

Має свій власний торт ще одне південне місто – Миколаїв. І його історія схожа до Херсона. Створили цей смаколик також у сучасні часи та зробили це приватні кондитери.

З'явився торт "Миколаїв" у 2020-х роках – у 2024-му його презентувала Миколаївська міська рада. Автором стала місцева мережа з виробництва та продажу напівфабрикатів "Галя Балувана". Як розповідають її власники, ідею виношували довго. Шукали автентичні місцеві рецепти, з якими б асоціювалося місто.

У давні часи у нашій місцевості торти не мали популярність, тому вирішили заміксувати локальні інгредієнти із сучасною рецептурою. Так і виник мусовий торт із шоколадним бісквітом брауні, мусами з білого та чорного шоколаду, хрустким праліне з волоського горіха та вишневим компоте,

– розповідають у "Галі Балуваній".

Власниця мережі Ольга Андреєва додає: щоразу, як приїжджали до Києва, то купляли там "Київський торт". А у Миколаєві нічого такого не було, щоб можна було звідти привезти. Тому дуже хотілося, щоб місто теж мало солодку візитівку, яку можна привезти друзям чи рідним.

Десерт прикрашає велюр з білого шоколаду та блакитним написом "Миколаїв. Місто на хвилі". Крім того, кондитери використали офіційний логотип міста.

Такий вигляд має торт "Миколаїв" / Фото Миколаївської міськради

Кривий Ріг

Хоча Кривий Ріг – не обласний центр, але це одне з найбільших міст України. Тому не дивно, що він також входить до числа тих, хто має свій фірмовий торт.

Цікаво! Обласний центр Дніпро не має іменного торта. Натомість його символом є інший кондитерський виріб – однойменне печиво. Йому навіть встановили мініскульптуру на парапеті оглядового майданчика парку імені Шевченка.

Торт "Криворізький" – це ванільний бісквіт з ніжним вершковим і шоколадним суфле. Покривають десерт ароматною шоколадною глазур'ю, мовиться на офіційному сайті виробника "Діалог Оптима".

Дивіться огляд на торт "Криворізький"

Вінниця

Багато років Вінниця не мала свого фірмового десерту. А у 2024 році фірмовий торт все ж презентували. Над рецептом працювали близько пів року кондитери місцевої кав'ярні "Cолодка мрія".

У торті "Вінниця" поєднано кілька спеціалітетів регіону, зокрема шоколад і вишня. Як наголошують у "Солодкій мрії", вишенька давно стала візитівкою Вінниці. Тут є навіть однойменні район і річка.

Окрім густого шару шоколаду, який вкриває торт "Вінниця", усередині грильяжна структура коржів на основі гречаного борошна з подрібненими волоськими горіхами та повітряно-рожевий крем з натурального шоколаду "Рубі". А вишня додає тут особливу солодкість.

Торт прикрашено шоколадним ганашем. На ньому золотими буквами зображено назву та герб міста.

Дивіться відео про торт "Вінниця"

Житомир

Наприкінці осені 2025 року з'явився свій торт і у Житомирі. Презентувала його місцева кондитерська Rafal'e.

Роблять торт "Житомир" із шоколадних бісквітів. Також у складі крем, чорниця, кавовий мус і секретний інгредієнт. Про останній відомо, що це хрусткі окремі коржики.

Дивіться огляд на торт "Житомир"

Львів

У Львова вже був свій іменний торт за часів СРСР. Однак у 90-х чомусь його зняли з виробництва. Заповнили цю прогалину у 2016 році, коли місто відзначало своє 760-річчя. Створила смаколик місцева кондитерська "Лігумінка", яка славиться авторськими солодощами, що органічно поєднують галицькі традиції із сучасними кулінарними трендами. Авторка рецепта – Роксолана Плахтій, повідомляє "Телеграф".

В основі торта "Львівський" лежать інгредієнти, без яких неможливо уявити Львів: ароматна кава, вишуканий шоколад, хрусткі горіхи, соковиті цукати та ніжне згущене молоко. Разом вони створюють гармонійну симфонію смаку.

Під час розробки кондитери прагнули зберегти автентичний дух старовинного Львова, майстерно поєднуючи перевірені століттями галицькі традиції з інноваційними технологіями сучасного кондитерського мистецтва.

Тернопіль

Восени 2025 року отримав свій фірмовий торт і Тернопіль. Авторка рецепта кондитерка Ірина Шевчук працювала над ним приблизно пів року в межах проєкту "Смачний Тернопіль". Жінка хотіла відтворити смак Тернополя, тому запитувала у місцевих жителів, із чим у них асоціюється місто.

"Саме горіх, кава, просочити, крему не дуже багато. Багато експериментували, робили нижчий, вищий. Щоразу ми сідали куштувати та дійшли до цього",

– розповідає Ірина.

За словами тернополянки Тетяни Савельєвої, для неї смак торту точно з дитинства. Відчувається присмак і післясмак горіхів.

"Щось з дитинства нагадує мені це, я не пам'ятаю що, але я точно це їла в дитинстві, це точно тернопільський торт", – додає жінка.

Луцьк

У Луцьку є аж два торти, які можна вважати візитівкою міста. Раніше тут панували "Жіночі примхи", і саме вони були неофіційним солодким брендом міста. Десерт складається із чотирьох коржів, у кожний з яких додано особливі інгредієнти – мак, родзинки та какао. Змащують усе згущеним молоком.

Зверніть увагу! Оригінальні рецептура та дизайн торта розроблені на Луцькій кондитерській фабриці "Луцьккондитер". Однак сьогодні його продають багато кондитерських і не лише у Луцьку. Тож лучанами доводилося неодноразово захищати свої права у судовому порядку, передає "Вікенд".

Як зробити торт "Жіночі примхи": дивіться відео

Проте нещодавно у "Жіночих примх" з'явився конкурент. Ба більше, новий торт було названо на честь міста – "Луцьк" і задумували його як солодку візитівку. Прикрашає десерт символ обласного центру Волині – замок Любарта. Створив смаколик волинський бренд "МультиПовар".

Кожне місто в Україні має свої кулінарні традиції. У нас виникла ідея створити фірмовий торт. До цього у Луцьку ніхто такого ще не робив. Ми хочемо популяризувати наше місто. Сподіваюсь, цей торт стане справжньою візитівкою Луцька, люди будуть використовувати його як сувенір або подарунок друзям,

– зазначав власник бренду Володимир Матвійчук у коментарі "ВолиньPost".

За його словами, смак нагадує вищевказані "Жіночі примхи". Однак у "Луцьк" долали горішки, адже "Волинь – край із великою кількістю лісів".

Загалом торт "Луцьк" відзначається неперевершеним поєднанням смаків і легкою мусовою консистенцією на основі чорного та молочного шоколаду. Також у його основі маковий бісквіт і вишневе компоте. Зверху усе покрито білим і молочним шоколадом.

Який вигляд має торт "Луцьк": дивіться відео

Івано-Франківськ

Наприкінці 2010-х іменний торт з'явився й у Івано-Франківську. Ідея щодо десерту виникла в уродженок Луганщини кондитерок Антоніни Носко й Оксани Гладильченко. Спершу Антоніна придумала назву "Франківський торт". А ідеальний рецепт, який би смакував як бабусин пляцок і при цьому був достатньо модним, щоб його взяти із собою як сувенір, створила Оксана, пише "Куфер".

У моїй практиці це перший десерт, який я повністю придумала сама. Настільки в ньому пропрацьований кожен бісквіт, кожна паста. Він складно мені дався. І довго – дев'ять місяців його виношували, десять рецептів перебрали,

– пригадує Оксана.

Дослідження базувались на смаках людей і бабусиних рецептах. Перебирали різні смаки, які є в регіоні. Зокрема, тут дуже символічні горіхи: насіння маку – це добробут, сім'я, родючість, а волоський горіх – багатство.

Загалом, ідея "Франківського торту" полягала у тому, щоб поєднати всі місцеві традиційні смаки, але у красивій, сучасній формі та за французькою технологією. Водночас десерт планували і святковим, і таким, щоб взяти його додому та їсти хоч на вечерю, хоч на сніданок.

У підсумку до складу смаколика увійшли два макові та один хрусткий шоколадно-горіховий бісквітні коржі. До макових коржів кондитерка додає масло, аби бісквіт не вийшов сухим. А змащують усе не заварним, а вершково-шоколадним кремом. Цікаво, що сухофрукти вирішили не додавати, адже вишня, до прикладу, зменшує термін придатності, повідомляє Sotka.

Для декору обрали локальні продукти, які легко замовити: розмарин, зварені у сиропі їстівні шишки, в’ялену вишню, журавлину, чорнослив і курагу. Їх кондитери укладають тонким шаром вручну.

"Франківський торт" вирішили зробити не маленьким і не великим. Вага десерту становить близько 1 – 1,2 кілограма. Упаковують його у міцну коробку, що повністю передає декор акварельними фарбами.

Хотілось створити десерт для Франківська. Щоб він був не просто солодким, але важливим для міста. Я, певно, тільки зараз усвідомлюю, що зробила це. Мені навіть деякі мої друзі після цього написали: "Тепер ти стала однією з наших!

– зауважує Оксана Гладильченко.

За її словами, місто чекало на цей торт. І люди сприйняли його як частину Франківська, а не просто як черговий тортик у кондитерській.

Такий вигляд має "Франківський торт" / Фото видань Sotka та "Куфер"

Закарпаття

Хоча Закарпаття – не одне місто, але у цьому регіоні чи не найбільше іменних тортів. Одразу ж спадає на думку торт "Ужгород", який є чи не найвідомішим смаколиком регіону. Придумав його у 2010 році Валентин Штефаньо. Однак існує і версія, що за ідеєю стоїть сестра кондитера – Валентина, яка створила цей торт для свого брата. Крім того, вона начебто навчила його кондитерського мистецтва.

Десерт відзначається поєднанням печеного безе з фундуком і молочного конфітюру із солодким карамельним соусом. Зовні його оздоблено сумішшю масла какао із шоколадом. Також у його складі праліне з лісового горіха. Прикрашає усе зображення Ужгородського греко-католицького собору, який є архітектурною пам'яткою.

Початково торт "Ужгород" задумували як удосконалену версію "Київського торта". Валентин Штефаньо казав, що він ностальгував за колишнім "Київським" і експериментував з його рецептурою. Але вийшов окремий торт, який готують з білкових коржів і вершковим мусом, але без додавання борошна. Секрет приготування мусового крему тримають у таємниці, але відомо, що основними інгредієнтами є згущене молоко, вершкове масло, вершки.

Має торт класичну круглу форму. Продають його у світло-коричневій картонній коробці, перев’язаній золотою екострічкою з кокосової стружки. Дизайн розроблено під старовину. А на упаковці зображено краєвид римо-католицького храму святого Юрія (Георгія) та Кафедрального собору. Крім того, там можна побачити обриси інших символів міста: філармонію, мініскульптури Свободки, Швейка, пам’ятник Ліхтарнику. Є навіть герб Ужгорода, поштові штампи різних країн, візуально відтворені Чехія, Угорщина, у складі яких колись перебувало головне місто Закарпаття.

До речі! Кажуть, на коробці торта "Ужгород" вказано номер телефона Валентина Штефаньо. Як запевняє кондитер, йому важливо, щоб люди мали можливість зателефонувати та поділитися враженнями.

Дивіться відео огляду на торт "Ужгород"

Також свій торт є у Мукачева. Презентувала його у червні 2025 року Олена Дзямулич. Вона та її чоловік разом з кондитерами-технологами розробляли смакові напрямки для майбутнього солодкого продукту протягом кількох місяців, пише Mukachevo.net.

Основна ідея полягала у тому, щоб десерт був максимально локалізованим – те, що здавна готували наші мами та бабусі. Для цього робили опитували закарпатців, шукали локальні рецепти. І найчастіше у відповідях звучали домашні медовики, "шетимині" з домашнім сиром, яблуками, та лекварями. Це те, що у закарпатців асоціюється зі смаковими спогадами з дитинства,

– пригадує Олена.

За її словами, тому й було вирішено, що варто спробувати поєднати сир, яблука, мед і скомпонувати з них торт, досягнувши балансу смаків. Щоправда, спочатку було створено декілька різновидів десертів цього напрямку, а тоді вже методом дегустації зупинилися на остаточному результаті, який потім ще вдосконалювали з дегустаційною вибіркою.

Прикрашений тортик обрисами замку Паланок і надписом Мукачево з какао. Картонне оформлення лаконічне: зелена, наче оксамитова коробка, на якій витиснуто зображення замку Паланок і надпис "Смак Закарпаття".

Щодо зеленого кольору упаковки, Олена каже, що хотіли зробити щось таке, щоб відрізнялося від інших кондитерських виробів. Бо всі звикли, що торт – це щось шоколадних тонів, коричневі, кремові кольори. Натомість мукачівці мали намір передати атмосферу міста, гір і лісів, тому зупинилися на зелених відтінках.

Цікаво, що десерт продають замороженим. Як пояснює Олена Дзямулич, технологія глибокої заморозки зараз є поширеною практикою та сприяє тому, щоб продукт зберігався тривалий час і не псувався. Це дає можливість споживачу отримати свіжий торт після розморожування.

Який вигляд має торт "Мукачево": дивіться відео

Але не тільки Ужгород і Мукачево можуть похвалитися фірмовими тортами. Іменні смаколики є й у інших містах. До прикладу, у 2020 році з'явився торт "Хуст". Він містить свіжі вершки, два види шоколаду та фундук.

Торт "Іршава" вирізняється великою кількістю горіхів і теж його готують без борошна. Також є такі фірмові торти, як "Дари Свалявщини", просто "Свалява" та "Теребля.

Крім того, створили та назвали торт на честь відомого закарпатського курорту Солочин. Його головним інгредієнтом стала мінеральна вода, яку додають до коржів. Водночас до складу водить мусовий карамельний крем на основі вершків. Рецепт розробила місцева кондитерка Тетяна Русин. Оздоблений смаколик малюнком з берізками, які ростуть всюди у Солочині, та горами, які оточують село.

Фірмовий торт ще якого міста вартий уваги?

У жовтні 2025 року до переліку міст з власними іменними тортами приєдналися Чернівці. Коржі цього смаколика – автентичні. За словами кондитерки Світлани Кирстюк, в основі десерту стара буковинська рецептура. Зокрема, сушені абрикоси, або, як їх називають на Буковині, морелі. Вони традиційно популярні у цьому краї. Місцеві господині додають їх у пироги, компоти, навіть оздоблюють ними домашню випічку на свята.

Цікавим є і оздоблення торта "Чернівецький". Зокрема, геометричний візерунок на ньому повторює орнаменти черепиці колишньої Резиденції Митрополитів Буковини та Далмації. А його квадратна форма відсилає до бруківки на вулиці Ольги Кобилянської й геометрії міських площ.

Більше про Чернівецький торт і у чому його унікальність – у матеріалі 24 Каналу.