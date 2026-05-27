Дуже швидко стало зрозуміло: перед ними не просто дивна тварина, а новий для науки вид, повідомляє CBS News. Восьминога помітив підводний апарат, яким керували дослідники. На кадрах істота виглядала настільки маленькою, що, за описом науковців, могла б поміститися на людській долоні.

Чому синій восьминіг так здивував учених?

Команда Фонду Чарльза Дарвіна виявила його біля морського дна, неподалік острова Дарвін. Новий вид отримав назву Microeledone galapagensis. Його описала експертка з восьминогів Джанет Войт із Музею природної історії Філда в Чикаго.

Незвичайним виявився не тільки колір. Найближчий відомий восьминіг подібної форми живе біля узбережжя Уругваю – фактично в іншому океані, по інший бік Південної Америки. Саме це одразу підказало дослідникам, що знахідка може бути значно цікавішою, ніж здавалося спочатку.

Зазвичай, щоб описати новий вид восьминога, науковцям потрібно вивчати рот, дзьоб, зуби та інші внутрішні частини. У Музеї Філда використали комп’ютерну томографію: зробили тисячі рентгенівських знімків і зібрали з них тривимірну модель тіла.

Що робить цей вид особливим?

На спині восьминіг має світло-синє забарвлення, а знизу – дуже темний фіолетовий відтінок. Науковці припускають, що така комбінація може бути захистом. Якщо здобич випромінює світло, темна нижня частина тіла допомагає прикрити його й не привернути увагу хижаків.

Є ще одна важлива риса – короткі товстенькі щупальця лише з одним рядом присосок. Саме ця будова відрізняє нового восьминога від більшості видів, які люди звикли бачити. Навіть серед родичів із короткими щупальцями він виділяється кольором і гладкою поверхнею спини.

Дослідники також зазначають, що Microeledone galapagensis виглядає найменшим представником своєї родини. Зазвичай ці восьминоги значно більші й живуть у Південному океані навколо Антарктиди. Саме тому галапагоська знахідка стала такою знахідкою для біологів.

Чому в океані досі знаходять нові види?

На перший погляд може здатися, що відкриття нового восьминога – велика рідкість. Але для глибокого океану це не так дивно. Значна частина морського дна досі майже не досліджена, а багато районів люди бачили лише уривками – через камери підводних апаратів.

Загалом у світі відомо близько 300 видів восьминогів, і вони живуть в усіх океанах планети. Лише у 2024 році науковці повідомляли про відкриття чотирьох нових видів біля Коста-Рики. Тож історія з Галапагосами ще раз показує: океан досі приховує чимало унікальних істот.