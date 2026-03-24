Оскільки верби можуть бути як чоловічими, так і жіночими деревами – відповідно, на них формуються чоловічі або жіночі суцвіття. Про це розповіла доцентка кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету імені Хмельницького Вікторія Осипенко, повідомляє ресурс "18000: новини Черкас".
Чи вербові котики – це квіти?
За словами Вікторії Осипенко, ботаніки класифікують квітки верби як "голі". Річ у тім, що у них немає оцвітини, тобто ні зелених листочків біля основи, ні віночка, або пелюсток.
На ранній стадії сережка щільно закрита, і саме тоді вона нагадує пухнастого котика.
У чому різниця між чоловічими та жіночими котиками?
Науковиця додає, що чоловічі квітки верби, залежно від виду, мають щонайменше 2 тичинки, а щонайбільше – від 5 до 12. Кожна з них розташована під маленькою пухнастою лусочкою та має оди – два нектарники, що приваблюють комах.
Такий вигляд мають чоловічі квітки верби / Фото взято із сайту "18000"
Жіночі ж квітки містять одну маточку, тобто ту частину, яка приймає пилок. Також містять нектарник.
Коли теплішає, сережки поступово розкриваються та починається цвітіння. І ці частини квіток стають добре помітними.
Такими є жіночі особини / Фото взято із сайту "18000"
