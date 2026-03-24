Оскільки верби можуть бути як чоловічими, так і жіночими деревами – відповідно, на них формуються чоловічі або жіночі суцвіття. Про це розповіла доцентка кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету імені Хмельницького Вікторія Осипенко, повідомляє ресурс "18000: новини Черкас".

Цікаво Яке дерево – ровесник динозаврів і з ним всі хочуть зробити фото навесні

Чи вербові котики – це квіти?

За словами Вікторії Осипенко, ботаніки класифікують квітки верби як "голі". Річ у тім, що у них немає оцвітини, тобто ні зелених листочків біля основи, ні віночка, або пелюсток.

На ранній стадії сережка щільно закрита, і саме тоді вона нагадує пухнастого котика.

У чому різниця між чоловічими та жіночими котиками?

Науковиця додає, що чоловічі квітки верби, залежно від виду, мають щонайменше 2 тичинки, а щонайбільше – від 5 до 12. Кожна з них розташована під маленькою пухнастою лусочкою та має оди – два нектарники, що приваблюють комах.



Такий вигляд мають чоловічі квітки верби / Фото взято із сайту "18000"

Жіночі ж квітки містять одну маточку, тобто ту частину, яка приймає пилок. Також містять нектарник.

Коли теплішає, сережки поступово розкриваються та починається цвітіння. І ці частини квіток стають добре помітними.



Такими є жіночі особини / Фото взято із сайту "18000"

Яка унікальна рослина росте в Україні?

Мох в Україні можна побачити ледь не у кожній області. Але мало хто знає про його незвичайні властивості.

Передусім це рослини, які не мають коренів і не здатні ефективно регулювати вміст води у тілі. Тому багато видів мають здатність висихати. Проте мохи швидко відновлюють свою життєдіяльність після зволоження.

Ще одна особливість мохів – вони можуть накопичувати й утримувати радіоактивні речовини, здатні вбирати й утримувати велику кількість води.

Більше про те, чим унікальні мохи, – читайте в матеріалі 24 Каналу.