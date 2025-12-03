Про це пише 24 Канал з посиланням на The daily jagran.

Дивіться також Те, що ви не знали, але це рятує життя: чому вікна в літаках овальної форми

Які речі винайшли випадково?

Рентген

Рентгенівське випромінювання – це форма електромагнітного випромінювання, що використовується в медицині. Воно дуже необхідне для діагностики захворювань. Його відкрив Вільгельм Конрад Рентген у 1895 році, коли проводив експерименти з катодними променями. Коли він помітив флуоресцентне світіння на екрані, він випадково натрапив на рентгенівські промені, хоча й не шукав їх.



Рентген винайшли в 1895 році / Фото Unsplash (Umanoide)

Тефлон

Його відкрив Рой Планкетт у 1938 році. Під час експериментів з газами він спостерігав утворення якогось незрозумілого білого порошку. Виявилося, що цей порошок – тефлон. Він провів випробування та виявив, що ця речовина термостійка та слизька – більшість інших речовин не прилипають до неї. На сьогодні тефлон утворює антипригарне покриття та широко використовується у сковорідках та іншому посуді.

Мікрохвильова піч

Сьогодні мікрохвильова піч є однією із тих речей, яка є в побуті практично у всіх. В 1946 році Персі Спенсер тестував магнетрон, коли помітив, що плитка шоколаду в його кишені розтанула. Ця несподівана подія призвела до розробки першої мікрохвильової печі, яка зробила революцію в кулінарії.

Мікрохвильову піч винайшов інженер Персі Спенсер / JOSBRA design

Пластик

Перший синтетичний (не органічний) пластик був випадково винайдений у 1907 році вченим Лео Хендрік Бекеланд. Загалом намагання Бекеланда виготовити синтетичний шелак у 1907 році поклали початок історії пластику. Швидше, він ненавмисно створив перший синтетичний пластик, бакеліт. Це нововведення змінило повсякденне життя та здійснило революцію в галузях промисловості.

Сірники

Сірники "прийшли" в життя суспільства завдяки британському фармацевту Джону Вокеру, який ненавмисно винайшов їх у 1826 році. Вокер помішував хімікати, коли помітив суху грудочку на кінчику палички для змішування. Після цього Вокер спробував зішкребти його, однак вийшла іскрила. Спершу він робив сірники з картону, але потім перейшов на дерево і продавав їх в коробці з наждачним папером, який використовувався для черкання.

Ці "незаплановані" відкриття мали великий вплив на все, від медицини до повсякденного життя, і вони стали частиною світу, яким ми його знаємо сьогодні. Раніше ми писали про історії створення ще 5 геніальних винаходів, які також з'явились випадково, зокрема:

Пеніцилін

Кардіостимулятор

Детектори диму

Липучка

Суперклей

Зазначимо, що серед українців було багато тих, хто зробив внесок у науку. Зокрема, серед них ті, хто змінив авіацію, медицину, математику, фізику тощо. Проте, є вчені, які майже невідомі в Україні або про яких мало говорять – детальніше про них читайте в матеріалі 24 Каналу.