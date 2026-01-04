Що ж таке гіпноз, які є цікаві факти про нього та які сформувалися міфи. Про це розповість 24 Канал з посиланням на qui.help і Psyonica.

Цікаво Наш мозок обманює нас: чому в дзеркалі ми інакші

Що таке гіпноз і як він виникає?

У багатьох фільмах і телешоу гіпноз показують як ефектний трюк. І ми звикли його сприймати саме так. Нібито це магічний вплив на людину, підпорядкування її чужій волі або навіть, коли вона повністю втрачає контроль над собою.

Насправді ж клінічний гіпноз має зовсім іншу природу та не має нічого спільного з театралізованими шоу. Гіпнотерапія – це психотерапевтичний метод, який ґрунтується на концентрації уваги, уяві й здатності мозку змінювати свої зв'язки. Вона спрямована на те, щоб заспокоїти свідомість і відкрити доступ до підсвідомості, яка керує 95% наших думок, емоцій, звичок і навіть фізіологічних функцій, як травлення.

На відміну від розважального гіпнозу, під час клінічного терапевт пояснює процес, допомагає клієнтові розслабитися, зосередитися та працює з уявними образами чи метафорами, спрямованими на зміну симптомів.

На початку сеансу психолог, психіатр або інший фахівець, сертифікований у гіпнотерапії, обговорить з клієнтом, які сенсорні переживання змушують їх почуватися в безпеці, як, наприклад, відпочинок біля озера або відпустка на пляжі. Потім гіпнотерапевт викликатиме ці образи – наприклад, зосередившись на солоному бризі океану, криках чайок і теплі сонячних променів, – щоб допомогти людині зануритися глибше в заспокійливу візуалізацію.

Якщо все зроблено правильно, фізичне оточення пацієнта розчиняється. Результатом буде потужна комбінація дисоціації, занурення та відкритості до нових переживань, що зрештою перетворюється на те, що колись називалося "трансом", але сучасні гіпнотерапевти просто називають це "гіпнотичним станом".



Під час клінічного гіпнозу терапевт пояснює клієнтові процес і допомагає розслабитися / Фото Unspalsh

Для чого корисний гіпноз?

Може допомогти полегшити біль і тривогу.

Може допомогти у лікуванні функціональних неврологічних розладів.

Сприяє припиненню паління, зниженню ваги та поліпшенню сну.

Застосовується як допоміжний інструмент у лікуванні алкоголізму: техніки навіювання допомагають знизити потяг до вживання, посилити мотивацію до тверезості та підтримати формування нових моделей поведінки.

Може допомогти дітям і підліткам краще регулювати свої емоції та поведінку.

За словами психіатра зі Стенфордського університету доктора Девіда Шпігеля, гіпноз створює "некритичний занурювальний досвід".

Кому підходить метод, а кому – ні?

Гіпнотерапія може бути корисною людям із болем, мігренями, тривожними розладами, функціональними симптомами, у реабілітації після інсультів, а також у роботі зі шкідливими звичками.

Водночас її не рекомендують під час психотичних розладів і тоді, коли очікування зводяться до чарівного ефекту без зусиль.

Що відбувається в мозку під час гіпнозу?

Стан глибокого розслаблення не є особливо складним для більшості людей. Він схожий на "стан потоку", або змінений стан свідомості, коли людина настільки захоплена певною діяльністю, що її фокус звужується, а відчуття часу змінюється.

Цей стан нагадує, що відбувається під час медитації. Щоправда, замість того, щоб навчати людей фокусуватися на поточному моменті, гіпноз робить їх більш сприйнятливими до навіювань.

Під час гіпнозу активність у частині мозку, яка допомагає людям перемикатися між завданнями, знижується. Ця ж ділянка, схоже, від’єднується від іншої області, яка відповідає за саморефлексію та мрійливість. Можливо, саме тому загіпнотизовані люди не турбуються про те, ким вони є або що роблять.

Дослідники також з'ясували, що гіпноз може заспокоювати ділянки мозку, які допомагають контролювати автономні функції, такі як серцевий ритм, кровообіг і дихання. Це, ймовірно, і призводить до фізичного розслаблення, яке є ознакою гіпнозу.



Шо відбувається в мозку під час гіпнозу / Інфографіку взято із сайту Psyonica

Чи справді гіпноз працює?

Кожен сприймає гіпноз по-різному.

Людей умовно поділяють на:

високочутливих (вони можуть отримати найбільший терапевтичний ефект);

середньочутливих (відчувають помірний ефект);

низькочутливих (реагують мінімально).

За даними досліджень, близько 10 – 15% людей мають дуже високу чутливість до гіпнозу, в той час, як більшість перебуває у середній категорії.

Навіюваність не пов’язано з віком чи статтю – і молоді, і дорослі можуть бути однаково чутливі. Якщо людина має більш розвинену уяву, вона може легше входити у гіпнотичний стан. У метааналізі було показано, що пацієнти з високою навіюваністю мали у середньому 42% зменшення болю, тоді як у середньої групи цей показник становив близько 29%.

Але це не означає, що "гіпноз не працює" для тих, хто менш сприйнятливий. Насправді ефект може бути не таким вираженим, і тоді терапевт підбирає інші техніки або комбінує гіпноз з іншими методами психотерапії.

Що відомо про історію гіпнозу?

Гіпноз практикували ще жерці стародавнього Шумера. А в Античному світі на основі гіпнотичного трансу будувалася практично вся система пророцтв. Гіпнотичний вплив також застосовували жерці Стародавнього Єгипту, Індії, Тибету, лікарі Сходу та давні греки.

Однак лише у 1843 термін "гіпноз" став популярним, Сталося це завдяки шотландському хірургу доктору Джеймсу Брейду. Він був першим, хто припустив, що гіпнотичний стан – це психологічний процес, а не результат зовнішньої сили.

У 1842 році Брейд довів, що під час фіксування погляду на блискучому предметі виникає особливий стан тіла й розуму. Згодом цей стан він і назвав гіпнозом.



Джеймс Брейд – людина, яка винайшла термін "гіпноз" / Фото взято із сайту Modern Day Hypnosis

На початку своєї кар'єри використовував гіпноз для роботи з пацієнтами Зигмунд Фройд. Згодом він розробив метод вільних асоціацій, але його досвід з гіпнозом вплинув на розвиток психотерапії.

Мілтон Еріксон, зі свого боку, розробив Еріксонівський гіпноз, який базується на непрямих сугестіях і метафорах, адаптованих до індивідуальних потреб пацієнта.

Сучасні ж технології, такі як функціональна МРТ, дозволили вивчати нейрофізіологічні зміни під час гіпнозу, підтверджуючи його вплив на мозкову активність.

Які існують міфи про гіпноз?

До гіпнозу схильні лише психічно слабкі

Чим вищий ваш інтелект і самоконтроль, тим легше ви піддаєтеся гіпнозу. Річ у тому, що вхід у гіпнотичний транс вимагає концентрації, тому людям з проблемами психічного характеру може бути дуже складно під гіпнозом, повідомляє PSY Blog.

Однак дослідники відзначають: сам факт, що вам складно увійти до гіпнотичного стану ще не означає, що з вами щось не так. Як ми писали вище, люди природно відрізняються за рівнем сприйнятливості до гіпнозу. Дослідження свідчать, що близько 30% населення планети є відносно стійкими до гіпнозу.

Хоча, за словами дослідників, доклавши певних зусиль, зрештою досягти гіпнотичного стану зможе кожен.

Під гіпнозом люди безпорадні

Насправді дослідники вважають, що загіпнотизовані люди все ще перебувають у контакті зі своєю мораллю та нормами поведінки, а тому досить складно змусити людину робити те, чого вона зазвичай не зробила б. Однак за допомогою гіпнозу все ж можна зменшити заборони, тоді люди з більшою готовністю прийматимуть навіювання.

Сценічні гіпнотизери, як правило, покладаються саме на цю підвищену навіюваність, а також вважають за краще вибирати людей, які "не заперечуватимуть проти невеликої уваги". Вчені зазначають, що саме таким чином вони змушують людей крякати як качки чи щось подібне.

Гіпноз – це сон

Під час гіпнозу здається, що люди начебто сплять – їхні очі заплющені та вони мають умиротворений вигляд. Але насправді це не так.

Дослідження показали, що мозкові хвилі загіпнотизованої людини зовсім не схожі на хвилі сплячого. Фактично гіпнотичний транс – це протилежне, стан підвищеної концентрації. Високий рівень альфа-хвиль на ЕЕГ показує, що людина не спить і швидко реагує.

Гіпнотерапія працює за один сеанс

Попри те, що люди постійно повторюють, що їм вдалося вилікуватися за один сеанс, це швидше маркетинговий хід, ніж правда. Правда полягає в тому, що майже нікому це не вдалося – насправді гіпнотерапевти наполягають на мінімальних 6 сеансах, а іноді й усіх 20.

Важливо розуміти, що зміни вимагають часу, якщо їх можна досягти за допомогою гіпнозу. Вчені відзначають, що здебільшого гіпнотерапія використовується як додатковий метод до основного виду лікування.

Усі гіпнотизери яскраві чи дивні

Дослідники зазначають, що такий образ насаджений шоу-бізнесом. Насправді, якби людина, що намагається нас загіпнотизувати, крутила очима, говорила про чорну магію та носила дуже яскраве вбрання – це, найімовірніше, відвертало б вашу увагу.

Вчені вважають, що середньостатистичний гіпнотизер, найімовірніше, носить сірий костюм.

Гіпноз може відновити давно забуті спогади

Багато людей, психологів і навіть самі гіпнотерапевти впевнені, що з допомогою гіпнозу можна відновити давно втрачені спогади. Однак правда полягає в тому, що цьому немає жодного наукового підтвердження. Ба більше, дослідники вважають, що гіпнотичний транс не надто добрий для точного отримання спогадів.

На думку вчених, таким чином можна впровадити помилкові спогади тому, що люди в такому стані легко піддаються навіюванню.

Під гіпнозом не можна брехати

Важливо розуміти, що гіпноз – не якесь диво, яке змушує людей говорити лише правду. Це природний результат того, що в цьому стані ви зовсім не безпорадні, а ваші моральні та аморальні здібності все ще активні.

Вчені вважають, що люди не просто здатні брехати під гіпнозом, але, найімовірніше, брехня в такому стані може бути менш помітною.

Ви ніколи не піддавалися гіпнозу

Більшість людей впевнені, що ніколи не піддавалися гіпнозу, оскільки ніколи не відвідували гіпнотерапевта та не брали участь у сценічному гіпнозі. Однак дослідники впевнені, що більшість із нас насправді відчували гіпноз, принаймні найлегший його стан.

Наприклад, коли ми проїжджаємо велику відстань і починаємо почуватися начебто віддаленим від авто та свого тіла – це вже легкий стан гіпнозу. У цей момент наше несвідоме піклується про всі механічні аспекти водіння, тоді як наше свідоме перебуває у вільному польоті.

Більше того, якщо ви хоч раз у житті медитували, вам варто знати, що вам вдалося загіпнотизувати себе, адже медитація – це не що інше, як особливий вид гіпнозу.

Міфи про гіпноз: дивіться відео

Які ще цікаві факти про гіпноз варто знати?

Більшість західних зірок вже встигла випробувати чудодійну методику гіпнозу на собі. Так, багато років тому акторка Дрю Беррімор боролася з наркозалежністю за допомогою гіпнозу, а солістка Black Eyed Peas Фержді зверталася до фахівців цього профілю, щоб позбутися алкоголізму, пише "Альфа-Генезис".

Коли людина перебуває під гіпнозом, у неї зникають будь-які алергічні реакції. Виходить, алергія багато в чому залежить від свідомості.

Багато гіпнотизерів вважають за краще демонструвати свої здібності у величезних залах, немов підтверджуючи свої незвичайні здібності: мовляв, це легко – загіпнотизувати одного-двох, а ось ти спробуй тисячу. Насправді ж вести індивідуальний сеанс гіпнозу набагато складніше, ніж працювати у великій аудиторії. У кожної людини у великому натовпі навіюваність стає вищою, тому що на неї впливає оточення. Це так зване явище "взаємного гіпнозу".

Бельгійські вчені за допомогою гіпнозу навчилися лікувати облисіння. Сеанси їхнього гіпнозу призводять до поліпшення кровотоку в шкірі голови та підвищення її температури, через 3 тижні волосся на голові починає рости

Такі зірки, як Кармен Електра, Вайнона Райдер та Брітні Спірс регулярно вносять похід до спеціаліста з гіпнозу до списку найважливіших справ місяця.

Ще у XIX столітті лікарі довели, що успіх у лікуванні фізичних недуг на 80% залежить, чи налаштується людина на покращення чи ні. Тому установки, яку повідомляють під час лікування гіпнозом, налаштовують людину на позитивний результат, на швидке поліпшення.

За допомогою гіпнозу в нашій країні зараз активно лікують алкоголізм, тютюнопаління, ожиріння, неврози, фобії та заїкання. Але не завжди результат позитивний.

Сеанс гіпнозу на всіх людей впливає по-різному. Наприклад, навіювання "приємного тепла" у деяких людей може викликати справжнісінькі опіки. А після одного із сеансів "підвищення настрою" дві дівчини почали реготат та не могли зупинитися дві доби. Головна умова безпеки гіпнозу – зворотний зв'язок з лікарем.

А ви знали, що наш мозок має 5 етапів розвитку?

Міжнародна команда нейробіологів простежила, як людський мозок змінюється від народження до глибокої старості. Аналіз МРТ-сканів майже чотирьох тисяч людей показав чотири ключові переломні моменти, які формують п’ять окремих епох розвитку та старіння мозку.

Нові дані свідчать, що мозок не є стабільною системою, а постійно перебудовується. Згідно з дослідженням, структура мозку різко змінюється у 9, 32, 66 і 83 роки. Тож, учені поділили життя на п’ять епох: дитинство, підлітковість, дорослість, раннє старіння та пізнє старіння.

Докладніше про те, що саме відбувається з мозком упродовж життя, – читайте в матеріалі 24 Каналу.