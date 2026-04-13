Хронологія зведення Великої піраміди в Єгипті може бути переглянута завдяки свіжому науковому погляду. Група дослідників висунула припущення, яке розкриває альтернативний сценарій того, як саме давні зодчі споруджували один із найвеличніших монументів людства, повідомляє видання Daily Mail.

До теми Не посеред пустелі: де насправді розташована Піраміда Хеопса

Нова теорія будівництва піраміди Хеопса

Протягом багатьох століть наукова спільнота не мала однозначного пояснення, яким чином тогочасним майстрам вдавалося так оперативно підіймати та ювелірно монтувати масивні кам’яні моноліти, не маючи у своєму арсеналі сучасного обладнання. Ситуація ускладнюється тим, що до нашого часу не дійшло жодного документального свідчення чи креслення, які б роз’яснювали технічні тонкощі цього процесу.

Чому піраміда Хеопса така особлива: перегляньте відео

Дослідник Вісенте Луїс Росель Роїг зробив припущення, яке може припідняти завісу таємничості цих споруд. Він припускає, що під час створення піраміди Хеопса використовувалася розгалужена внутрішня мережа пандусів, що була невід’ємною частиною самого архітектурного об’єкта.

Згідно з його теорією, йдеться про спіралеподібну похилу дорогу, яка оперізувала зовнішні контури будівлі. У ході зведення стін ці проходи поступово замуровувалися новими блоками, через що після фіналізації робіт вони виявилися повністю прихованими від людських очей.

На думку науковця, впровадження такої схеми робило логістику каміння значно продуктивнішою. Головна перевага полягала у відсутності потреби створювати колосальні зовнішні насипи, будівництво яких потребувало б надмірних витрат часу та додаткових матеріалів. Завдяки методам комп’ютерної симуляції було встановлено, що за умови такої організації праці монтаж окремих блоків міг відбуватися з періодичністю у кілька хвилин.

Це підтверджує можливість завершення всього проєкту в межах 20 – 27 років – часового проміжку, який історики традиційно вважають найбільш правдоподібним. Науковці також приділили значну увагу питанням конструкційної витривалості. Проведені розрахунки підтвердили, що тиск від верхніх ярусів на нижні не перевищував критичних показників міцності вапняку, який використовували єгиптяни. Це означає, що споруда залишалася стабільною на кожному етапі свого зростання.

Примітно, що розроблена модель дає відповідь на питання про природу внутрішніх порожнеч, виявлених раніше за допомогою сучасних методів дистанційного зондування. Існує велика ймовірність, що ці аномалії є не потаємними кімнатами, а залишками будівельних комунікацій.

Яка висота піраміди Хеопса?

Велика піраміда Хеопса, висота якої перевищує 140 метрів, – це одне з найграндіозніших досягнень інженерії у світі. Вона складається з 2,3 мільйона частинок – це було будівництво колосального масштабу, розповідає Egypt Time.

Якщо нова теорія буде підтверджена, то це докорінно змінить уявлення про потенціал давніх єгиптян.

Цікаве з історії