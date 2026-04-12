Досліджуючи підвальне приміщення свого нового помешкання, жінка натрапила на секретне сховище віскі, майстерно приховане в стіні. Усередині вона виявила сотні скляних місткостей, що належали одному бренду, розповідає Express.

Приємна знахідка

Мешканка, яка нещодавно стала власницею оселі, зведеної ще у 1923 році, знайшла потаємну нішу в фундаменті, вщерть забиту пляшками з-під спиртного. Цю дивовижну знахідку вона виявила у перший же день перебування в будинку, коли взялася за ретельний огляд усіх кімнат та технічних зон.

За словами власниці, будівля мала цілком звичну архітектуру, проте збоку до неї прилягала невелика додаткова споруда. Близько дев'ятої вечора, оглядаючи цокольний поверх, вона випадково помітила заглиблення між опорними балками, яке вело до внутрішнього простору під розширеним фундаментом.

Спершу жінка подумала, що цей вузький хід можна пристосувати для прокладання мережевих дротів чи інших технічних комунікацій. Проте, коли вона підсвітила темряву ліхтариком, її погляду відкрилася вражаюча картина: перед нею височіла рівна піраміда з пляшок віскі, яка майже торкалася верхньої частини перекриття.

Абсолютно всі знайдені місткості належали марці Lord Calvert, хоча і мали різну місткість. Новій власниці вдалося витягти на поверхню лише близько десяти штук, оскільки решта скарбу знаходилася занадто глибоко в порожнині стіни.

Звідки у будинку взялося стільки віскі?

Розгадати таємницю потаємного бару допоміг сусід. Він розповів, що попередній господар часто проводив час у підвалі, де потайки від дружини віддавався шкідливим звичкам – палінню та міцним напоям, інформує Mirror.

Чимало людей у мережі зазначили, що подібні "привіти з минулого" у старовинних будинках не рідкість. В інших країнах під час реставраційних робіт нерідко знаходять цілі склади алкоголю, які власники ховали ще в часи дії "сухого закону".

