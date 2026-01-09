Сьогодні Султанові 43 роки. Він виріс в Анкарі та завжди знав, що є вищим за більшість людей. У дев'ять років його ріст перевищував 1,5 метра. Як сьогодні живе найвища людина у світі – розповість 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Як позначився на житті Султана його унікальний зріст?

Надмірний зріст приніс чоловікові не лише фізичні незручності, а й серйозні психологічні труднощі. До прикладу у школі його уникали однолітки, а деякі діти навіть боялися та втікали.

Як розповідає Султан, стаючи старшим, він почав боятися майбутнього. А його життя ставало все гіршим і гіршим, а також похмурішим.

Я постійно думав, що зі мною буде, чи помру я, чи виживу... Я дуже боявся, я жив у постійному страху,

– пригадує велетень.

З віком додалися й проблеми зі здоров’ям. У чоловіка почало різко звужуватися поле зору – він бачив лише те, що перебувало просто перед ним. Почуваючись "збентеженим і присоромленим", він ховався у своїй спальні. Зараз Султан зізнається, що "не насолоджувався" своїм дитинством.

Згодом лікарі виявили у його тілі пухлину гіпофіза. Вона була причиною не лише його надзвичайно високого зросту, але і проблем із зором. Йому зробили операцію, але пухлина повернулася. У 2008 році медики провели друге операційне втручання, і воно виявилося набагато успішним.

За рік, у 2009-му, сталася подія, що кардинально змінила життя Султана. У тому році він зустрівся з представниками Книги рекордів Гіннеса у Туреччині. Як каже чоловік, вони хотіли перевірити твердження, що він – найвища людина у світі. І зрештою підтвердили, що він – не лише найвища людина, а також має найбільші руки та ноги у світі. За словами Султана, завдяки цьому рекорду він відчув себе "прийнятим".

Що відомо про нинішнє життя Султана?

Гігант зізнається, що щоденні обмеження залишаються досі. Зокрема, йому важко подорожувати та вибрати авто, яке він може купити.

Вперше, коли я летів літаком, я летів бізнес-класом, тому місця було достатньо. Зараз мені доводиться літати бізнес-класом чи першим класом. З моїм зростом я не можу літати економкласом,

– бідкається Султан.

Крім того, йому доводиться їздити у мікроавтобусах чи кабріолетах, і там слід регулювати сидіння. Також важко їздити на звичайному таксі, оскільки потрібен великий автомобіль.

Крім того, виникають для Султана проблеми в готелях. Звичайні ліжка для нього занадто малі, тому там ставлять три односпальні ліжка – одне поряд з іншим.

Однак є і позитивний бік медалі. За словами Султана, найкраще в його високому зрості – це слава. Тож тепер він має "друзів по всьому світу".

Зауважимо! У 2023 році статус найвищої людини намагалися поставити під сумнів після заяв про ще вищого чоловіка з Гани – Абдули Самеди. Його зріст начебто становив 270 сантиметрів. Однак незалежні заміри це не підтвердили. Насправді зріст ганця був 220 сантиметрів. Тож рекорд Султана Косена залишається чинним.

