Зазвичай увагу привертають тварини, яких легко побачити в лісі, полі чи біля води. Але частина видів обрала зовсім інший спосіб життя – схований від очей, майже повністю підземний, інформує Discover Wildlife. Саме тому про багатьох із них знають значно менше, ніж вони на це заслуговують.

Хто живе під землею?

Невеликі, майже без шерсті, сліпі й дуже незвичні, голі сліпакові щури належать до рідкісних ссавців. У таких колоніях існує чітка структура: потомство дає лише одна самка – королева, а решта особин підтримують життя всієї групи.

Під землею вони створюють складну систему ходів і камер, що може тягнутися до 4 кілометрів. У цих тунелях є окремі місця для сну, зберігання їжі та навіть спеціальні ділянки, які виконують роль туалетів. Іноді тварини ненадовго з’являються на поверхні. Раціон у них доволі різноманітний. Завдяки довгим сильним різцям, які можуть рухатися незалежно один від одного, вони легко добираються до коріння й цибулин.

Щоб максимально засвоїти поживні речовини, споживають і власні фекалії. Голі сліпаки відомі ще й тим, що живуть дуже довго для свого розміру – окремі особини доживали до 32 років. Вони добре пристосувалися до середовища з мінімальною кількістю кисню й поширені в районах Африканського Рогу.

Наступні у цьому списку – кроти. Сліди присутності крота побачити значно легше, ніж саму тварину. Земляні горбки на луках, у лісі чи навіть на доглянутих газонах – це результат його щоденної роботи.

Цікаві факти про тварин, що живуть під землею

Під землею кріт проводить майже весь час. Його коротке темне хутро, рожевий витягнутий ніс і дуже сильні передні лапи з великими кігтями ідеально пристосовані до копання.

За добу цей невеликий ссавець здатен прокласти до 20 метрів нових ходів, шукаючи головну їжу – дощових черв’яків. Попри невеликий розмір, кроти мають важливе значення для ґрунту. Під час руху вони розпушують землю, покращують її аерацію, сприяють дренажу й допомагають поширювати насіння.

Живуть вони недовго – приблизно до чотирьох років. Серед підземних істот є й одна з найдивніших комах – кротокрилий цвіркун. Його тіло справді нагадує цвіркуна, але передня частина виглядає так, ніби запозичена у крота: короткі сильні лапи, пристосовані до риття, маленькі очі та компактна голова. Такі комахи трапляються на луках і полях у різних частинах світу. Своїми широкими передніми лапами вони швидко прокладають ходи під землею вперед і назад, де й проводять більшість часу.

Хто ще живе під землею?

Ще однієї цікавою мешканкою підземель є кротові саламандри, пише Saginaw zoo. Вони мають блискучу шкіру з плямами, коротке щільне тіло й велику голову. Їх можна зустріти в центральних і південно-східних регіонах Сполучених Штатів.

Дорослі особини ведуть переважно наземний спосіб життя й ховаються в підземних норах – власних або залишених іншими тваринами. На поверхню виходять лише для полювання або в період розмноження, коли повертаються до води.

У межах цієї групи є також форми, які не залишають водойм і все життя проводять у ставках чи інших водних місцях. Живуть такі земноводні доволі довго – від 10 до 20 років, а в раціоні мають членистоногих, яйця та навіть інших земноводних.

