Мовиться про колібрі-бджолу. Це ендемік Куби та найменша пташка світу, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Що відомо про колібрі-бджолу?

Довжина тіла цих птахів становить 5,5 сантиметра, щоправда самці трохи більші – 6,1 сантиметра. Це робить їх найменшим теплокровними хребетними, повідомляє BBC Wildlife Magazine.

Вважать вони 1,95 грама. Саме така маса в одного горіха кеш'ю. Це мінімальна допустима вага для будь-якої теплокровної тварини.

Також вони будують найменші гнізда за діаметром серед усіх птахів. Хоча за об'ємом воно може зрівнятися з гніздом другого найменшого птаха у світі – карликового колібрі, що мешкає на Ямайці та Гаїті, пише орнітолог Лора Еріксон у своєму блозі For the Birds.

Самці мають яскраве оперення, яке приваблює не лише самок, а і зачаровує орнітологів усього світу. Крім того, вони – полігамні, тому невідомо, зі скількома самками кожен самець спарується у період розмноження. Після спарювання обидві статі захищають свої території від вторгення. Вони також здійснюють локальні міграції після розмноження.

Харчують колібрі-бджоли трьома основними ресурсами: нектаром, комахами та павукоподібними.



Сама колібрі-бджоли / Фото Wayne Fidler

Де мешкаю колібрі-бджоли?

Сьогодні ці птахи мешкають у дев'яти провінціях Куби. А зустріти їх можна у 17 районах, що охороняються, повідомляє орнітологічна платформа Birds of the World.

Ареал трьох найважливіших популяцій:

національний парк "Гуанахакабібес": розташований на однойменному півострові, що є найзахіднішою точкою Куби;

національний парк "Болото Сапата", що на Півдні;

національний парк "Алехандро-де-Гумбольдт", розташований на Сході країни.

Сезонні переміщення цих птахів тісно пов'язані з періодами цвітіння рослин. Існує безліч свідчень, що колібрі-бджоли здійснюють локальні переміщення у пошуках їжі.

За останні 200 років ареал цього виду значно скоротився. Колібрі-бджоли занесені до Червоної книги Куби як вразливий вид. Водночас Міжнародний союз охорони природи оголосив їх під загрозою зникнення через невелику чисельність популяції та розрізненість ареалів.

У якого птаха язик набагато довший за дзьоб і голову?

Такий довгий язик у дятлів. Він – настільки довгий, що обгортає мозок з обох боків і кріпиться до потилиці.

Ці птахи використовують свій язик, не лише щоб ловити комах. Також це справжній природний шолом.

