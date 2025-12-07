Технологічний прогрес 20 і 21 століття дав сильний поштовх до змін в нашому повсякденному житті, ввівши інновації в побут, медицину та розваги. 24 Канал розповість про 5 таких речей, яких не існувало приблизно 100 років тому.

Чого не існувало 100 років тому?

Соціальні мережі

На сьогодні ледь не у всіх є сторінки в різних соцмережах. Першою платформою, що мала ключові ознаки сучасних соцмереж (профілі, друзі), вважається SixDegrees, запущена у 1997 році. Але офіційним початком буму соціальних мереж прийнято вважати 2003 – 2004 року, коли в США були запущені LinkedIn, MySpace та Facebook.

Нарізаний хліб

Перший нарізаний хліб з'явився у 1928 році завдяки Отто Роведдеру. Саме тоді був проданий перший у світі порізаний акуратними скибочками батон. До цього хліб пекли цілими буханками, і нарізали його вручну. Це здається дрібницею, але революціонізувало приготування їжі.

Антибіотики

Пеніцилін, перший антибіотик, відкрив Александр Флемінг у 1928 році. До цього інфекції часто були смертельними, і не існувало ефективних ліків. Антибіотики врятували мільйони життів і стали основою сучасної медицини.

Кулькова ручка

Давним-давно люди користувалися перовими або чорнильними ручками, які часто розтікалися. Сьогодні кулькова ручка найпоширеніший інструмент для письма. Винахідником кулькової ручки зазвичай вважають угорсько-аргентинського винахідника Ласло Біро (1938 рік). Однак історія трохи давніша. Як пише BBC, американець Джон Дж. Лауд отримав перший патент на кулькову ручку ще в 1888 році. Лауд, юрист і випадковий винахідник, хотів чорнильну ручку, яка могла б писати на грубших матеріалах, таких як дерево та шкіра, а також на папері.

Зрештою ручка Лауда справді могла писати на шкірі та дереві, але вона була занадто грубою для паперу. Пристрій вважався таким, що не має комерційної цінності, і патент зрештою втратив чинність. У наступному десятилітті різні винахідники намагалися вдосконалити конструкцію Лауда, але жоден з них не зміг запустити її у виробництво аж до Біро в 1930-х роках.

Мікрохвильова піч

Винайдена у 1945 році Персі Спенсером, мікрохвильова піч стала популярною в 1960-х. У 1925 році їжу розігрівали на плиті чи в печі, що займало багато часу. Тепер це швидкий спосіб приготування їжі в кожному домі.

Ці винаходи показують, як швидко змінюється світ, роблячи наше життя зручнішим.