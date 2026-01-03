Про це пише 24 Канал з посиланням на zeenews.

Дивіться також Марихуана, Ціанід, Ковід і не тільки: найдивніші імена для дітей в історії

Де майже сотню років не народжувалися діти?

Ватикан – це країна, де протягом майже 100 років (з моменту заснування як незалежної держави у 1929 році) не зареєстровано жодного народження дитини.

Загалом у Ватикані немає лікарень чи пологових відділень (медична допомога надається в сусідньому Римі, Італія).

Заснований як центр Католицької Церкви в 1929 році, Ватикан є духовним та адміністративним центром духовенства. Його мешканці – це переважно священники, ченці та інші священнослужителі, які дають обітниці безшлюбності та не перебувають у шлюбі.

Загальна чисельність населення становить приблизно 800 – 900 осіб, тому країна ніколи не потребувала лікарні. Вагітних жінок та всіх, хто потребує медичної допомоги, направляють до навколишніх лікарень у Римі, тому пологи у Ватикані фактично неможливі.

Чи є країна, де немає жодної жінки?