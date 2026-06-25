Простіше кажучи, природа катастроф у Бермудському трикутнику, а мовиться саме про нього, цілком земна. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Де знайшли розв'язання проблеми Бермудського трикутника?

Фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) запевняють, що жодної містики у водах між Флоридою, Бермудами та Пуерто-Рико, а їх і називають Бермудським трикутником, немає. Поки любителі теорій змови малювали карти порталів у паралельні світи, науковці довели, що судна тут тонуть не частіше, ніж у будь-якому іншому куточку планети з аналогічно інтенсивним рухом.

Ба більше, легендарний страховий гігант Lloyd's of London ще з 1970-х років відмовляється підвищувати тарифи на страхування для кораблів, що курсують цим маршрутом. А, погодьмося, фінансисти вміють рахувати гроші, і це таки сильний аргумент, що для них цей "диявольський" трикутник – звичайнісінька, хоч і жвава морська траса.

Отже, розгадка паніки навколо Бермудського трикутника криється у звичайній математиці та географії. Величезний обсяг трафіку у цьому регіоні закономірно веде до певної кількості аварій. А от якщо порівняти статистику, то видно, кількість кораблів і літаків, які зникають там, у відсотковому співвідношенні є такою само., як і в будь-якому іншому місці світу.

Як виникла легенда про Бермудський трикутник: дивіться відео 24Канал

Чому виникла легенда про містичні зникнення у Бермудському трикутнику?

Ми вже знаємо, що кораблі та літаки у Бермудському трикутнику дійсно зникали, хоч і не частіше, ніж на інших активних ділянках Світового океану. Та річ у тім, що саме у цій зоні уламки зниклих бортів важко знайти.

А пояснення несе у собі Гольфстрім – надзвичайно швидка, тепла й турбулентна течія. Вона працює як гігантський природний порохотяг, що миттєво вимиває будь-які сліди катастроф на тисячі кілометрів углиб океану. Додайте сюди примхливу погоду Карибського басейну з раптовими штормами та водяними смерчами, і картина стає цілком земною.

А ще слід зважити на магнітне схилення – Бермудський трикутник є одним із небагатьох місць на планеті, де магнітний компас може вказувати на справжній географічний північний полюс, а не на магнітний. Без належного коригування курсу навіть досвідчені капітани та пілоти ризикують збитися зі шляху й опинитися в пастці серед безкраїх вод.

Як насправді пояснюють вчені загадку Бермудського трикутника: дивіться відео naspravdi1

Що варто знати про теорію газових гейзерів, які миттєво топлять кораблі?

Існує ще одна наукова теорія щодо зникнень у Бермудському трикутнику, пов'язана з викидами метану. На дні океану у цьому регіоні залягають величезні поклади метангідратів – кристалічних сполук газу та води, які нафтовики похмуро називають "подихами смерті".

Як пояснюють геологи, теоретично різке вивільнення гігантських бульбашок метану здатне знизити щільність води до стану піни. Корабель, що опиниться над таким газовим гейзером, миттєво втратить плавучість і піде на дно за лічені секунди.

Але є проблемка у цій теорії. Дослідження показують, що масштабних викидів газу у районі Бермудського трикутника не було вже щонайменше 15 000 років. Тож красива ідея про "газові пастки" залишається здебільшого лабораторним міркуванням.

Яку ще таємницю загадкових зникнень в океані розкрили вчені?

Сучасна наука спростовує містичну природу Бермудського трикутника, але інтерес до загадок Світового океану не згасає. До прикладу, тривалий час людей турбувала загадка відомої морської драми зі зникненням людей з корабля "Марія Селеста".