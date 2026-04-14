На тлі тріумфального завершення експедиції NASA "Артеміда II" увага світу знову прикута до Місяця та історій автронавтів. Зокрема, усі пригадали "сувенір", який залишив 50 років тому Чарльз Дюк, розповідає The Sunday Guardian.

"Сувенір" від Землі

Чарльз Дюк увійшов в історію як наймолодша людина, що ступила на поверхню супутника Землі. Через виснажливий графік підготовки до польоту він проводив обмаль часу зі своєю дружиною та дітьми. Бажаючи хоч якось залучити синів до своєї місії, він дав їм обіцянку, що вони "вирушать" у космічну подорож разом із ним.

Чарльз Дюк у молодості / Фото BBC

Оскільки реальна поїздка для сім'ї була неможливою, Дюк взяв із собою світлину, загорнуту в спеціальну прозору оболонку, і залишив її на Місяці як символ своєї любові та обіцянки.

Як виглядає артефакт зараз

Попри те, що фотографія перебуває на Місяці вже понад 50 років, науковці переконані, що зовнішній вигляд реліквії зазнав незворотних змін через екстремальне середовище. Відсутність атмосферного захисту означає, що об'єкт безперервно атакує жорстке сонячне опромінення та неймовірні коливання температури: від пекельних 122 градусів під прямими променями до крижаних 122 градусів нижче нуля вночі, розповідає All day Astronomy.

Експерти вважають, що під впливом такої потужної радіації та термічних навантажень кольоровий шар на папері, найімовірніше, став абсолютно білим. Попри те, що зображення, скоріш за все, вигоріло, сам фізичний носій продовжує лежати в тому самому місці, де Дюк залишив його у 1972 році.

Цікаве зі світу науки