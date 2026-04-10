Безпека – це головний параметр, коли йдеться про конструкцію літака. Чому ж тоді у нього зазвичай лише одне крило – розповідає Swanda.

Чи справді у літака лише одне крило?

Візуально у літака два крила – з цим просто неможливо сперечатися. Але насправді це одна сполучена конструкція, яка проходить через фюзеляж.

В літака насправді одне крило

Така конструкція була спроєктована у цілях безпеки. Сполучена деталь забезпечує більшу стійкість, а відтак, і більшу стабільність у повітряних потоках.

Чи небезпечна для літака блискавка?

У фільмах-катастрофах часто причиною лиха стає блискавка, яка влучає у літак. Однак у реальності така ситуація неможлива, розповідає Finnair.

У літаку є спеціальні прилади, які визначають погоду. Якщо грозова хмара не надто велика – пілоти просто її оминають. Окрім того, корпус літака зроблений з алюмінію, який має чудову електропровідність, а вся електроніка заземлена. Тому навіть якщо блискавка і вдарить по літаку – пасажири цього навіть не відчують.

