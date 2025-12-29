Про це пише 24 Канал з посиланням на ресурс worldanimalfoundation.org, який підрахував, скільки видів тварин існує у світі у 2025 році.
Скільки видів тварин існує у світі?
Існує багато різних думок щодо того, скільки тварин у світі, особливо якщо поняття "тварин" включає риб, комах, птахів тощо.
Орієнтовна кількість описаних видів у світі становить 2,16 мільйона, а загальна популяція видів – 8,7 мільйона.
Найбільша частина з 2,16 мільйона описаних видів, що існують на нашій планеті, належить безхребетним. Це 68,7% усіх видів.
Видів комах на Землі налічується 1,05 мільйона. Також на планеті офіційно ідентифіковано понад 6736 видів ссавців. Крім цього, є 12 263 види рептилій та 8799 видів амфібій.
Також у світі є понад 11 195 видів живих птахів.
Багатьох цікавить, які види тварин найбільш численні на Землі. Відтак, існує 34 000 видів риб, а загальна кількість популяції риб становить 3,5 трильйона, при цьому на Землі 10 трильярдів комах.
