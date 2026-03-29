Упродовж багатьох років легенди про русалок змінювалися, набували нових деталей і звучали по-різному в різних країнах, повідомляє Britannica. Дехто й нині вірить, що біля моря вночі можна почути дивний спів або помітити постать, яка швидко зникає у воді під місячним світлом.

Що таке русалка?

Русалку найчастіше описують як істоту з жіночою верхньою частиною тіла і риб’ячим хвостом замість ніг. Хоча сучасна культура часто подає цей образ у романтизованому вигляді, у різних традиціях зовнішність русалки могла помітно відрізнятися.

Хто такі русалки

У більшості легенд русалки пов’язані саме з морем, однак у багатьох переказах вони з’являються також у річках та озерах. Окремо існують уявлення про русалок як про духовних істот або навіть божеств, до яких можна звертатися в молитвах чи обрядах.

У деяких оповідях русалок пов’язують із Атлантидою – легендарним затонулим містом, яке вважають вигаданим островом, що опинився під водою. У літературі й кіно саме там нерідко розміщують підводний світ цих істот. Упродовж століть русалки в народних уявленнях були символом як удачі, так і небезпеки. У британській традиції їхня поява часто сприймалася як поганий знак. При цьому русалок нерідко плутають із сиренами. Саме сиренам приписували здатність заманювати моряків співом і приводити кораблі до загибелі.

У грецькій міфології сирени мали не риб’ячі хвости, а поєднували жіночі риси з пташиним тілом. Саме так вони описані в Одіссея, де їхній спів ставав смертельно небезпечним для мореплавців.

Чи бачили русалок у реальному житті?

Протягом століть моряки, рибалки й мандрівники не раз повідомляли про дивні зустрічі в морі. Одним із найвідоміших був Христофор Колумб, який під час подорожі в районі Карибів описував трьох істот, схожих на русалок, пише Аqua mermaid. Сьогодні історики вважають, що він міг бачити ламантинів або дюгонів. Чорна Борода також згадував подібні випадки у Вест-Індії, хоча частина дослідників припускає, що ці історії могли бути вигідними йому самому – щоб відлякувати інших від певних вод.

У 1943 році японські військові повідомляли про напад дивної істоти біля узбережжя. За їхніми словами, тіло мало людські риси у верхній частині й риб’ячу форму нижче, однак жодних підтверджень цієї історії не збереглося. У 1998 році десятеро аквалангістів біля Гаваїв заявили, що бачили у воді жінку поруч із дельфінами. Коли вона виринула, їм здалося, що нижня частина її тіла нагадувала рибу. Ще один резонансний випадок обговорювали у 2012 році в Зімбабве, де під час будівництва дамби робітники стверджували, що бачили русалок і через це відмовлялися продовжувати роботи.

Сьогодні багато таких повідомлень пояснюють зустрічами з тюленями, великими рибами або морськими ссавцями. У деяких випадках свою роль могли відіграти втома, погана видимість або уява людей, які довго перебували в морі. Але не всі свідчення звучали однаково просто й однозначно – саме тому частина цих розповідей і досі лишається десь між реальністю та морською загадкою.

