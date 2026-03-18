Ця проста фраза з трьох слів начебто нам каже: ризикни та спробуй те, що тобі подобається. Однак історія походження Just Do It набагато складніша та навіть тривожніша, ніж здається, пише Reader's Digest.

Що відомо про гасло Just Do It?

Складно повірити, але йому вже 38 років. Компанія Nike запустила Just Do It у 1988 році. І це було не просто гасло, а заклик до дії. Виклик розпочати, спробувати, рухатися вперед, навіть коли це важко, мовиться на офіційному сайті бренду.

Глобальний заклик до руху для всіх, незалежно від статури та походження, розпочався з простої, але доволі знакової реклами: 80-річний бігун Волт Стек біжить мостом Золоті Ворота. Тоді Nike хотіла заявити, що спорт – для всіх.

Дивіться рекламу Nike, де вперше пролунало гасло Just Do It

Як переконують у Nike з часом девіз "Просто зроби це" перетворився на спосіб мислення. Він відображає як завзятість звичайних спортсменів, так і велич таких легенд, як Майкл Джордан, Серена Вільямс і Кобі Брайант. Від віталень до роздягальні він надихав людей рухатися, мріяти та ризикувати.

Як Just Do It з'явилося на світ?

Знамените гасло створила агенція Wieden + Kennedy у 1987 році. Воно мало супроводжувати першу велику телевізійну рекламну кампанію Nike, яка складалася із серії роликів для бігу, ходьби, кросфіту, баскетболу та жіночого фітнесу, пише Creative Review.

Як пригадує Ден Віден, розповідаючи історію створення гасла, кожен ролик розробляла окрема креативна команда та вони відрізнялися один від одного.

Переглядаючи роботу напередодні презентації для клієнта, я зрозумів, що нам потрібне гасло, яке б об'єднало всі елементи, і яке б зверталося як до найзатятіших спортсменів, так і до тих, хто рекламує ранкові прогулянки,

– зазначає він.

Водночас професор з маркетингу в Університеті Брігама Яма Раян Вайт зазначає, що у ті часи Nike щосили намагався наздогнати Reebok – ще один культовий бренд 80 – 90-х років. Тоді компанії потрібно було послання, яке б об'єднувало людей різних видів спорту, демографічних груп і мотивацій. І фраза Just Do It спрацювала, оскільки вона була універсальною, простою, прямою та емоційно насиченою.

Однак у самій компанії та у креативній агенції Wieden + Kennedy думки щодо гасла Just Do It розділилися. Багато хто вважав, що воно не потрібне. Навіть співзасновник Nike Філ Найт начебто відкинув його. Але Віден боровся за свої дітище та зрештою все залишили без змін.

"Просто зроби це": наскільки впливовими виявилися ці слова?

Після запуску рекламної кампанії реакція громадськості була однозначною. Люди дзвонили та писали не лише у Nike, а й у Wieden + Kennedy, щоб розповісти, як це їх зворушило. Гасло стало не просто закликом купити кросівки, які рекламували, а й окреслило своєрідну мантру.

Крім того, воно стало не лише неймовірно успішним інструментом для Nike, що дозволило йому закріпити за собою місце серед спортивних брендів, а і переломним моментом для реклами загалом. Революційність гасла полягала в тому, що воно зверталося до обох сторін людського досвіду – до наших глибоких сумнівів у собі та до нашого найвищого потенціалу.

За оцінками за 10 років після запуску гасла Just Do It, міжнародні продажі Nike зросли з 877 мільйонів доларів до 9,2 мільярда. А сьогодні виторг Nike становить значні майже 48 мільярдів доларів.

В історії з гаслом Just Do It є похмурі нотки: що про це відомо?

На створення гасла Відена надихнули останні слова Гері Гілмора. Влітку 1976-го цей злочинець застрелив двох людей під час двох окремих пограбувань протягом двох днів. Зрештою його стратили в Юті у 1977 році.

На суді Гілмор всіляко намагався переконувати про свою неосудність. Зокрема, перебуваючи у камері смертників, він відкидав будь-які спроби витягнути його. Намагалися врятувати злочинця противники смертної кари.

А перед розстрілом останніми словами Гілмора були: "Давайте зробимо це". Згодом ця прямолінійна фраза дуже запала Відену в душу.

