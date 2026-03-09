Мовиться про морську зірку, що отримала назву Promachocrinus Fragarius. Або її ще називають антарктична полунична пір'яна зірка, повідомляє The Daily Galaxy.

До теми Ви більше ніколи не купатиметесь в океані: 7 глибоководних створінь, схожих на іншопланетян

Чим вражає антарктична полунична зірка?

Форму ягоди полуниці нагадує центральне тіло цієї істоти. Саме через таку схожість вона й отримала свою назву.

Антарктична полунична зірка належить до класу морських лілій, відомих своїми довгими, гнучкими променями. Дослідники вважають, що у цих зірок може бути від 10 до 20 променів. Розміри істоти описують як "великі", однак точні деталі залишаються невідомими.



Антарктичну полуничну зірку описують як "велику", хоча її точний розмір невідомий / Колаж Technology IG

Створіння вражає не лише своїм зовнішнім виглядом, а і середовищем існування. Автори статті у науковому журналі Invertebrate Systematics зазначають, що цей вид можна зустріти на таких глибинах, де проживає мало яких-небудь істот. Здебільшого це від 20 до 2 тисяч метрів під поверхнею океану. Вчені вважають, що такі умови є ключовим фактором, який визначає унікальне біорізноманіття Південного океану.

Який вигляд має Promachocrinus Fragarius, або антарктична полунична зірка: дивіться відео

Що дає науці відкриття цього виду?

Відкриття морської зірки є частиною масштабної дослідницької ініціативи у Південному океані, що тривала майже десятиліття. Її мета – вивчення "прихованого біорізноманіття" Антарктиди. Адже тут важко когось виявити або ідентифікувати через їхню невловиму природу або віддалені місця проживання.

За словами науковців, Південний океан має унікальні умови навколишнього середовища завдяки низьким температурам і екстремальним глибинам. Такі умови, зі свого боку, можуть сприяти появі незвичайних видів, здатних виживати таким чином, що досі залишається загадкою для науки.

Наразі у межах цієї ініціативи вченим вдалося ідентифікувати чотири нових види, кожен з яких має унікальні адаптивні механізми. Це свідчить про неймовірний потенціал океанського дна щодо збереження біорізноманіття, яке тривалий час залишалося прихованим від наукової спільноти.

Крім того, цей регіон має ключове значення для розуміння глобальних закономірностей біорізноманіття. Він може надати важливу інформацію про те, як види адаптуватимуться до викликів, пов'язаних зі зміною клімату – особливо з огляду на підвищення температури океану.

Ще один вид сімейства пір'яних зірок: дивіться відео

Які ще створіння виявляли нещодавно у водах поблизу Антарктиди?