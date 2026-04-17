Усі ці види наділені унікальними властивостями, про які мало хто здогадується. До прикладу, одна із цих рослин є цілком придатною для вживання в їжу навіть без термічної обробки, розповідає УНІАН.

Чим відрізняються очерет, рогіз та комиш?

З наукового погляду рогіз та очерет належать до абсолютно різних родин, попри те, що в побуті їх часто вважають однією і тією ж рослиною. Крім того, на берегах річок та озер поширений комиш, який глядач-аматор постійно приймає за очерет.

Якщо бачите характерний коричневий кінчик – це рогіз / Фото Pixabay

В Україні на берегах водойм зазвичай зустрічаються саме ці три види. Найпростіше ідентифікувати рогіз, оскільки він трапляється найчастіше і має найбільш характерний вигляд. Найвиразніша риса, що дозволяє розрізнити цю трійку, – це їхнє суцвіття. Саме рогіз прикрашений тією самою знаменитою коричневою "качалкою" або "сосискою" на верхівці стебла.

Чи можна їсти рогіз?

Рогіз – це справжня скарбниця для виживання. Абсолютно всі його частини можна їсти сирими в диких умовах, розповідає Лелека Грицько.

Його також використовують як сировину для виготовлення факелів, набивання для м'яких меблів та постільної білизни, як термоізоляційний матеріал, а також для плетіння кошиків та аксесуарів. Крім того, рослина має лікувальні властивості, зокрема здатність прискорювати загоєння ран.

