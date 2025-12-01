Про це пише 24 Канал з посиланням на Save Trees.

Як і коли створили туалетний папір?

До появи масового виробництва доступного туалетного паперу в середині 1800-х років та подальших удосконалень, внесених на початок 20-го століття, люди покладалися на інші способи для санітарно-гігієнічних цілей, однак ми поговоримо саме про створення туалетного паперу.

Загалом туалетний папір вперше з'явився у 1857 році у Сполучених Штатах. Тоді американський підприємець Джозеф Гейетті створив широкі, окремі плоскі аркуші паперу, настояні на алое. Що цікаво, він навіть поставив своє ім'я на кожному аркуші.

Вони були сформовані в упаковки з написом "Найбільша необхідність для епохи, лікувальний папір Гейетті для туалету".

На той момент американці не були схильні платити за подібний продукт. Але підприємці не відмовилися від цієї ідеї. І вже через десять років брати Едвард і Кларенс Скотт почали змотувати туалетний папір у рулон. Американські споживачі все ще не були переконані, але брати знайшли ринок, продаючи його готелям та аптекам.



Сучасний туалетний папір / Фото Unsplas (Elly Johnson)

Приблизно на початку 20-го століття магазини почали продавати рулони туалетного паперу. Але справжній бум на цей товар відбувся лише після винаходу туалету. Туалети та внутрішня сантехніка, підключені до міської каналізації, ставали все більш поширеними, тож людям потрібно було щось, що можна змивати і не засмічувати туалети.

Так, вже до 1970-х років туалетний папір був невід'ємною частиною щоденного вжитку в американських домогосподарствах.

Зазначимо, що лікарі висловлювали свою думку щодо гігієни під час відвідування туалету і стало очевидно, що м’який варіант найкраще підходить для комфорту, санітарії та запобігання подразненню. Відтак, лише у 1930-х роках виробничі процеси вдосконалилися настільки, що стало можливим виготовлення м’якшого та безпечнішого туалетного паперу.

