Упродовж багатьох років найпоширенішою залишалася версія про його італійське походження, пише Euronews. Однак тепер група науковців із лабораторії Citogen та Мадридського університету Комплутенсе заявляє, що ця версія може бути неповною або навіть помилковою.

Що виявили вчені?

У новому дослідженні вчені пов’язують Колумба з галісійським шляхетським родом Сотомайор. Одним із головних аргументів стала сімейна усипальниця в Гельвесі, у провінції Севілья, де поховані кілька прямих нащадків мореплавця.

Під час аналізу ДНК 12 осіб, ексгумованих із цієї гробниці, дослідники виявили несподіваний генетичний зв’язок між двома людьми, яких історичні джерела напряму не поєднували. Одним із них був Хорхе Альберто де Португалія – третій граф Гельвес і правнук Колумба, іншою – Марія де Кастро Хірон де Португал, представниця галісійського роду, яка увійшла до родини через шлюб.

Фото unsplash

За словами науковців, результати вказують на Педро Альвареса де Сотомайора, відомого як Педро Мадруга – одного з найвпливовіших галісійських феодалів XV століття. Саме його розглядають як можливого предка роду Колумбів. Щоб перевірити цю версію, дослідники застосували метод "віртуального нокауту" – тобто штучно прибрали Педро Мадругу з побудованого родового дерева.

Після цього генетичний зв’язок між досліджуваними особами зник, а жоден інший із сотень проаналізованих предків не дав подібного результату. Генетик Ісабель Наварро-Вера, яка керувала технічною частиною дослідження, використала метод масово-паралельного секвенування більш ніж 10 тисяч генетичних маркерів.

Це техніка, яка раніше не застосовувалася до настільки давніх останків, принаймні, нічого про це не публікувалося, – розповіла вона.

Сама гіпотеза про можливий зв’язок Колумба з Педро Альваресом де Сотомайором не є новою. Її ще на початку ХХ століття висунув історик Сельсо Гарсія де ла Рієга з Понтеведри, однак тоді вона не мала сучасного наукового підтвердження.

Окрему увагу дослідники звертають на часову послідовність подій. За їхніми словами, один історичний персонаж зникає з документів саме тоді, коли в джерелах починає з’являтися інший, і ці два життєписи фактично не перетинаються.

Додатковим аргументом стали тексти самого Колумба. У його листах і записах виявили мовні конструкції, характерні для галісійсько-португальського мовного середовища. Також дослідники звернули увагу на герб, подарований йому католицькими монархами, де присутні золоті смуги – елемент, який традиційно пов’язують із геральдикою роду Сотомайор.

Що невідомо всім про Колумба?

Колумб до кінця життя не визнав, що натрапив на невідомий для європейців материк, пише Louis. Він був переконаний, що дістався Азії, тому й надалі наполягав на своїй версії, навіть після кількох подорожей через Атлантику. Саме тому в документах того часу нові землі ще довго пов’язували не з "новим світом", а з уявною дорогою до Сходу.

Подорожі Колумба відкрили шлях не лише до європейських експедицій, а й до подальшої експлуатації та колонізації Америки. Через це його постать сьогодні оцінюють значно складніше, ніж у старих підручниках, де все зводилося до "великого відкриття".

Цікаве з історії