Є теми та зображення, які офіційний Пекін вважає табуйованими. Наприклад, статус Тайваню та Тибету, трагедію на площі Тяньаньмень або сучасні демократичні протести. Ці факти стали публічними завдяки документації, яку отримали журналісти видання The Guardian.

Конфлікт на підготовці до виставки

Один із нещодавніх інцидентів виник під час підготовки супровідного каталогу до експозиції "Music is Black". Китайська компанія C&C Offset Printing категорично відмовилася тиражувати історичну мапу торгових шляхів Британської імперії зразка 1930-х років.

Причиною стало те, що тогочасні кордони Китаю на мапі не збігалися з нинішніми офіційними вимогами країни. За даними переписки, ілюстрацію заблокувало Головне управління преси та публікацій Китаю, поставивши ультиматум: або видалення, або повна заміна контенту. Попри аргументи музейників про те, що мапа є виключно архівним документом і не має жодного стосунку до сучасної геополітики, установі довелося поступитися.

Замість історичної карти у видання вставили світлину прибуття мігрантів із Вест-Індії до порту Саутгемптона. Адміністрація V&A пояснила своє рішення економічними чинниками: папір уже було закуплено в Китаї, і зміна друкарні на європейську призвела б до зриву термінів виходу книги.

Цензура Леніна та Фаберже

Подібна ситуація трапилася і з каталогом виставки 2021 року "Fabergé: Romance to Revolution". Тоді цензурі піддали не лише мапу, а й портрет Володимира Леніна, постать якого китайська сторона визнала "недоречною", розповідає The Standard.

У внутрішніх листах куратори висловлювали розчарування, зазначаючи, що перелік заборонених тем у КНР постійно розширюється, що робить прогнозування труднощів майже неможливим.

Представники музею, втім, запевняють, що ці корективи були косметичними й не спотворили основну концепцію публікацій. Вони наголошують, що редакційне право залишається за музеєм, і вони готові скасувати друк, якщо вимоги зачеплять принципові питання.

